Bordighera, lo sfogo di Roberta Bruzzone per la piccola Beatrice contro i servizi sociali: "Non erano attenti"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Quando il servizio sociale non è attento, non è presente, purtroppo poi andiamo a piangerli, i bambini”. Così Roberta Bruzzone, durante un suo intervento pubblico, introduce il suo pensiero sulla tragedia della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni di Bordighera morta il 9 febbraio dopo ripetuti maltrattamenti, vessazioni e umiliazioni. “Se avessimo avuto la giusta narrazione mediatica oggi non saremmo qui a difendere l’indifendibile“.

Roberta Bruzzone critica i servizi sociali

Come anticipato, nel corso del suo intervento al Festival Filosofi lungo l’Oglio di Villachiara (Brescia), Roberta Bruzzone ha parlato a lungo del legame tra le tragedie e i servizi sociali.

La cronaca italiana degli ultimi anni e anche solo degli ultimi mesi è oltremodo piena di casi in cui vittime innocenti sono morte in famiglia. Chi ha memoria ricorda la piccola Diana Pifferi, ma nel 2026 chiunque ha conosciuto la storia di Beatrice.

“Quando il servizio sociale non è attento, non è presente, purtroppo poi andiamo a piangerli, i bambini”, dice la criminologa.

“Oggi, con la giusta narrazione mediatica e il giusto momento politico, perché servivano certe argomentazioni in un certo momento, non saremmo qui a difendere della gente che era indifendibile”, aggiunge, e conclude: “Nessun bambino può proteggersi da solo, può avere chance di sottrarsi da un genitore che lo manipola, che lo picchia, che lo uccide“.

L’esempio di Alessia Pifferi

“Quante altre Diana Pifferi avremmo dovuto piangere se qualcuno non fosse intervenuto in maniera corretta?”, si domanda Roberta Bruzzone, che nel corso del suo intervento ha riferito che spesso le capita di partecipare come consulente tecnico a casi di allontanamento di figli dai genitori.

“Sempre più spesso abbiamo a che fare con adulti che sanno riprodursi ma che non riescono a diventare genitori“, aggiunge la criminologa.

Bordighera, revocato il permesso alla madre di Beatrice

Nel frattempo, alla vigilia dei funerali della piccola Beatrice, è arrivato il niet per la partecipazione di Emanuela Aiello. La donna non potrà essere presente in chiesa né a Bordighera per motivi di ordine pubblico.

Il magistrato ha sottolineato come i dissidi con la famiglia del padre biologico della piccola, Maurizio Rao, oltre al ruolo attribuito alla donna per la morte della figlia, potrebbero creare tensioni durante la funzione.