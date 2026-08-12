Bordighera, per i funerali di Beatrice si pensa a una "zona rossa" intorno alla chiesa: i motivi del Prefetto

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Venerdì 14 agosto, alle 16, presso la Parrocchia dell’Immacolata Concezione di Bordighera si terranno i funerali di Beatrice. La bimba è morta il 9 febbraio, a soli 2 anni, con evidenti segni di maltrattamenti sul corpo. Per la tragedia sono finiti in carcere la madre Emanuela Aiello e il compagno della donna, Manuel Iannuzzi. E proprio la presenza della donna alle esequie, oltre a quella del padre biologico della bimba, Maurizio Rao, innalza la partecipazione emotiva della popolazione. Per questo motivo la Prefettura sta valutando la disposizione di una zona xfrossa intorno alla chiesa, per filtrare la presenza di curiosi e persone non autorizzate e tutelare l’ordine pubblico.

Una zona rossa per i funerali di Beatrice

La notizia è riportata da Repubblica. La mattina di mercoledì 12 agosto il Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, insieme ad Attilio Satta, comandante della Polizia Locale di Bordighera, ha ultimato un sopralluogo intorno alla chiesa dell’Immacolata Concezione.

Dopo la visita, è stata valutata l’ipotesi dell’istituzione di una zona rossa per tutelare l’ordine pubblico. A motivare questa possibilità è la consistente risonanza mediatica che la vicenda ha conosciuto sin dall’inizio.

ANSA

Con la disposizione di una zona rossa si riuscirebbero a filtrare gli accessi alla chiesa e l’avvicinamento alla funzione da parte di curiosi e persone non autorizzate, ma soprattutto ad evitare un afflusso incontrollato da parte del pubblico.

Una decisione definitiva arriverà giovedì, esattamente alla vigilia dell’ultimo saluto alla piccola Beatrice.

I motivi della Prefettura legati alla presenza della madre

Come noto, ai funerali di Beatrice potrà partecipare il padre biologico Maurizio Rao, detenuto presso il carcere di Sanremo per altri reati, ma il nulla osta è arrivato anche per Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, in carcere insieme al compagno Manuel Iannuzzi con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte.

La presenza della donna potrebbe essere motivo di tensioni, visto il forte coinvolgimento nel pubblico dovuto alla risonanza mediatica della vicenda. Aiello arriverà dal carcere di Torino a bordo dei mezzi della polizia penitenziaria.

Il lutto cittadino a Bordighera

Per la giornata di venerdì, inoltre, la sindaca Marzia Baldassarre ha disposto il lutto cittadino. Nell’ordinanza pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bordighera, si legge:

Il sottoscritto Sindaco vivamente colpito dal tragico evento, interpretando i sentimenti diffusi di sconforto e sofferenza per quanto verificatosi, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità di Bordighera al dolore per la scomparsa di una così piccola concittadina bordigotta.