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La piccola Beatrice “si doveva e si poteva salvare”: lo dice con fermezza Fabio Scaffidi Fonti, l’avvocato che assiste Maurizio Rao, il padre biologico della bambina morta a Bordighera (Imperia). Il legale, in collegamento con lo studio di Ore 14, sostiene che questa ipotesi potrebbe addirittura cambiare il capo di imputazione contestato a Manuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi, entrambi in carcere con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte.

Beatrice “doveva e poteva essere salvata”

Mercoledì 23 settembre le telecamere di Ore 14 hanno raggiunto Bordighera (Imperia) per parlare con Fabio Scaffidi Fonti, l’avvocato che assiste Maurizio Rao, padre biologico della piccola Beatrice.

Secondo il legale, la bambina “poteva e doveva essere salvata”, se solo l’intervento del 118 fosse stato richiesto nei tempi giusti.

ANSA

La piccola, ricordiamo, è morta a seguito di un’emorragia cerebrale provocata dal trauma cranico dovuto alle lesioni causate dalle ripetute percosse subite.

Un processo che, secondo Scaffidi Fonti, si sarebbe potuto interrompere con un intervento tempestivo dei sanitari, ma la bambina “non è stata portata all’ospedale né dal compagno della madre né dalla madre”.

Le responsabilità di Manuela Aiello nel dramma di Bordighera

L’avvocato Fabio Scaffidi Fonti sottolinea che “la responsabilità della madre non è meno importante rispetto a quella del compagno”, che potrebbe aver inflitto il colpo mortale, ma Manuela Aiello “come madre, aveva l’obbligo di portarla all’ospedale”.

Contro Emanuel Iannuzzi, tuttavia, ci sono i video delle sevizie e le testimonianze delle due sorelline, che ai pm hanno raccontato come Beatrice tremasse e piangesse ogni volta che la donna si recava a Perinaldo, località in cui viveva il compagno.

Le conseguenze sul capo di imputazione

Fabio Scaffidi Fonti, ora, auspica “che il capo di imputazione venga modificato in omicidio volontario” in quanto, alla luce dell’autopsia, la cui relazione è stata depositata dal medico legale Francesco Ventura, “vi sono tutti gli elementi per aggravare la posizione degli odierni indagati”.

La piccola Beatrice è stata dichiarata morta il 9 febbraio 2026, dopo che la madre Manuela Aiello, 50 anni, ha chiesto l’intervento del 118. Secondo la Procura, tuttavia, la bambina sarebbe morta ore prima, mentre si trovava a Perinaldo insieme alla madre e le sorelle presso l’abitazione di Iannuzzi. Aiello avrebbe dunque simulato un incidente, e avrebbe fatto ritorno a Bordighera con la figlia già morta.