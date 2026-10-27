Borsa strappata a una 16enne e un ragazzo accoltellato al volto e al collo nel centro di Asti: due arresti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una borsetta strappata di notte a una ragazza di 16 anni e, pochi giorni dopo, un giovane colpito con un coltello al volto, al collo e alla schiena, arrivato a un passo dallo shock emorragico. Ad Asti la Squadra Mobile ha chiuso in meno di un mese le indagini su due episodi avvenuti a settembre in centro: un 41enne e un 20enne sono finiti in carcere.

Asti, la borsa strappata alla sedicenne

Come riporta la Polizia di Stato, il primo episodio è avvenuto in piena notte, mentre tre ragazze tornavano a casa dopo una serata in un locale del centro.

Un uomo si è avvicinato a una di loro, di 16 anni, le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra ed è scappato.

La ragazza non si è fatta male, ma ha avuto un grande spavento.

La Volante ha provato a rintracciare la borsa con il segnale delle cuffiette che c’erano dentro, senza riuscirci.

Le telecamere pubbliche e private e le testimonianze hanno poi portato gli investigatori a un 41enne con numerosi precedenti, già noto alla polizia.

La lite davanti al locale e le coltellate

Qualche giorno dopo, sempre di notte, un gruppo di otto giovani si è ritrovato davanti a un locale notturno del centro.

Dopo un primo diverbio, il titolare li aveva allontanati, ma la tensione è esplosa di nuovo in una seconda lite.

È stato allora che un 20enne avrebbe estratto un coltello dalla cintura, colpendo più volte un altro ragazzo al volto, al collo e alla schiena.

Gli altri sono riusciti a fatica ad allontanare l’aggressore e a soccorrere il ferito.

Il giovane è riuscito ad arrivare in piazza Alfieri, dove ha perso conoscenza.

Al pronto soccorso i medici hanno trovato ferite profonde e un forte sanguinamento da un ramo dell’arteria temporale, con il rischio di uno shock emorragico potenzialmente letale in pochi minuti.

I due arresti della Squadra Mobile

Su richiesta della Procura di Asti, il gip ha firmato due ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite il 24 ottobre.

Il 41enne è accusato di rapina, il 20enne di tentato omicidio e porto abusivo di coltello.

IPA