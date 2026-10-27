Borsa strappata a una 16enne e un ragazzo accoltellato al volto e al collo nel centro di Asti: due arresti
Due misure cautelari in carcere dopo le indagini su una rapina a una sedicenne e un accoltellamento avvenuti nel centro cittadino.
Una borsetta strappata di notte a una ragazza di 16 anni e, pochi giorni dopo, un giovane colpito con un coltello al volto, al collo e alla schiena, arrivato a un passo dallo shock emorragico. Ad Asti la Squadra Mobile ha chiuso in meno di un mese le indagini su due episodi avvenuti a settembre in centro: un 41enne e un 20enne sono finiti in carcere.
- Asti, la borsa strappata alla sedicenne
- La lite davanti al locale e le coltellate
- I due arresti della Squadra Mobile
Asti, la borsa strappata alla sedicenne
Come riporta la Polizia di Stato, il primo episodio è avvenuto in piena notte, mentre tre ragazze tornavano a casa dopo una serata in un locale del centro.
Un uomo si è avvicinato a una di loro, di 16 anni, le ha strappato la borsetta facendola cadere a terra ed è scappato.
La ragazza non si è fatta male, ma ha avuto un grande spavento.
La Volante ha provato a rintracciare la borsa con il segnale delle cuffiette che c’erano dentro, senza riuscirci.
Le telecamere pubbliche e private e le testimonianze hanno poi portato gli investigatori a un 41enne con numerosi precedenti, già noto alla polizia.
La lite davanti al locale e le coltellate
Qualche giorno dopo, sempre di notte, un gruppo di otto giovani si è ritrovato davanti a un locale notturno del centro.
Dopo un primo diverbio, il titolare li aveva allontanati, ma la tensione è esplosa di nuovo in una seconda lite.
È stato allora che un 20enne avrebbe estratto un coltello dalla cintura, colpendo più volte un altro ragazzo al volto, al collo e alla schiena.
Gli altri sono riusciti a fatica ad allontanare l’aggressore e a soccorrere il ferito.
Il giovane è riuscito ad arrivare in piazza Alfieri, dove ha perso conoscenza.
Al pronto soccorso i medici hanno trovato ferite profonde e un forte sanguinamento da un ramo dell’arteria temporale, con il rischio di uno shock emorragico potenzialmente letale in pochi minuti.
I due arresti della Squadra Mobile
Su richiesta della Procura di Asti, il gip ha firmato due ordinanze di custodia cautelare in carcere, eseguite il 24 ottobre.
Il 41enne è accusato di rapina, il 20enne di tentato omicidio e porto abusivo di coltello.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.