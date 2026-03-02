Borse in calo per l'attacco Usa all'Iran, prezzo di petrolio e gas alle stelle con l'oro ed effetti sui mutui

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo l’attacco Usa all’Iran le Borse sono scese e la tensione sullo Stretto di Hormuz ha spinto in alto petrolio e gas, mentre l’oro si è rafforzato. Se l’energia è rimasta cara, il rischio è stato un ritorno di pressione sull’inflazione e una politica monetaria più prudente, con possibili effetti su bollette e mutui variabili.

La reazione dei mercati dopo l’attacco Usa all’Iran

L’attacco degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha riacceso l’avversione al rischio sui mercati globali e ha riportato l’attenzione sullo Stretto di Hormuz, snodo da cui è transitato circa un quinto dei flussi mondiali di petrolio e gas.

Il traffico nell’area è risultato rallentato fino quasi a bloccarsi, anche per l’effetto immediato su assicurazioni e sicurezza delle rotte.

ANSA

Gli operatori si sono mossi su uno scenario di elevata incertezza: da un lato l’Opec+ ha indicato un aumento della produzione da aprile, dall’altro il punto critico è rimasto la continuità dei transiti. Un contesto nel quale la volatilità si è alimentata anche con l’ipotesi che il conflitto potesse protrarsi per settimane.

Borse in calo tra Asia, Europa e Usa

La seduta si è aperta con i listini asiatici in rosso. Tokyo ha chiuso in calo, mentre Hong Kong, Shenzhen, Seul e Mumbai hanno segnato ribassi durante la giornata; Shanghai si è invece mossa in controtendenza.

Sui mercati si sono alzati i timori per i danni al commercio internazionale e per i contraccolpi sulle catene di approvvigionamento, con possibili effetti sui margini aziendali e sull’inflazione.

In Europa l’avvio è stato atteso debole: i future sull’EuroStoxx sono risultati in flessione e anche i future sui principali indici di Wall Street hanno arretrato. I titoli più ciclici hanno sofferto, mentre il comparto della difesa e quello dell’energia hanno avuto un sostegno legato al rialzo delle materie prime.

Prezzo di petrolio e gas alle stelle

Il primo termometro della crisi è stato il petrolio, dato che gli investitori hanno temuto che potessero diventare più difficili i rifornimenti dal Golfo. In avvio di settimana il Brent è balzato fino a un massimo intraday vicino al +13% e poi si è ridimensionato pur restando su rialzi elevati, nell’area dei 78–80 dollari al barile.

Anche il Wti ha seguito lo stesso movimento, salendo oltre il 7% e portandosi attorno ai 72 dollari. Sul fronte gas, ad Amsterdam l’indice TTF è salito in apertura di circa il 25% fino a 39,85 euro/MWh, sui massimi da febbraio 2025.

Secondo alcune stime, con uno stop di un mese attraverso Hormuz i prezzi europei sarebbero potuti più che raddoppiare.

Oro e dollaro si sono rafforzati: la corsa ai beni rifugio

Con l’aumento dell’incertezza geopolitica, gli investitori hanno cercato strumenti percepiti come difensivi. L’oro è salito, con il prezzo spot in rialzo di circa il 2%, e l’argento ha registrato un progresso simile. Anche il dollaro si è rafforzato contro le principali valute.

Effetti su bollette, inflazione e mutui

Parlando di economia “reale”, un petrolio più caro si riflette sui prezzi alla pompa e, a catena, su trasporti e costi di produzione. Un gas più caro pesa sulle prospettive delle bollette e sui prezzi dell’energia.

Se i rincari energetici si consolidassero, il rischio sarebbe quello di una nuova pressione sui prezzi al consumo. Per i mutui invece, il rischio è che tassi più alti o più persistenti si tradurrebbero in rate più pesanti per i variabili e in condizioni meno favorevoli per chi ha chiesto nuovi finanziamenti.

Prezzi dei carburanti già in rialzo

Dopo l’attacco, come riportato dall’ANSA, si è registrato un deciso rialzo anche sui carburanti, con nuovi aumenti dei listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Il gasolio è tornato su livelli che non si vedevano dal 28 febbraio 2025.

Le rilevazioni hanno mostrato un diesel self service a 1,728 euro al litro, in aumento di 8 millesimi, e un diesel servito a 1,865 euro al litro, in aumento di 7 millesimi.

Questi ritocchi non hanno però ancora incorporato il balzo delle quotazioni petrolifere registrato in mattinata, e gli effetti più visibili sui prezzi alla pompa sono attesi a partire da domani.