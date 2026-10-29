Borse rubate a due anziane con il trucco della monetina tra Siena e Colle di Val d'Elsa: 3 arresti
Tre persone arrestate per due furti aggravati ai danni di anziane, raggirate con la tecnica della monetina. Disposto il divieto di ritorno.
Un uomo al finestrino che indica delle monete cadute a terra, la vittima che scende a raccoglierle e, dall’altro lato, una complice che apre lo sportello e porta via la borsa. Con la tecnica della monetina tre persone avrebbero derubato due anziane in pochi minuti, tra Siena e Colle di Val d’Elsa. La Squadra Mobile li ha intercettati e arrestati.
- Siena, la borsa sparita davanti alla tabaccheria dei Due Ponti
- Fermati a Colle di Val d’Elsa con la refurtiva di un’altra anziana
Siena, la borsa sparita davanti alla tabaccheria dei Due Ponti
Come riporta la Polizia di Stato, il primo allarme è arrivato da una tabaccheria ai Due Ponti, dove una pattuglia della Stradale ha soccorso una donna di 66 anni.
Mentre lei era dentro il negozio, secondo la ricostruzione, un uomo e una donna erano scesi da un’auto nera e la osservavano dall’ingresso.
Quando è tornata in macchina, l’uomo le ha fatto credere che le fossero cadute delle monete sull’asfalto.
Lei è scesa per raccoglierle e intanto la complice, dal lato opposto, ha aperto lo sportello e preso la borsa.
Poi i due sono ripartiti sull’auto guidata da un terzo complice.
Fermati a Colle di Val d’Elsa con la refurtiva di un’altra anziana
Le telecamere hanno permesso di individuare l’auto, che la Squadra Mobile ha intercettato pochi minuti dopo a Colle di Val d’Elsa.
Secondo La Nazione, i furti risalgono al 23 ottobre.
Nell’auto gli agenti hanno trovato oggetti della 66enne e una busta con documenti e altri effetti di una donna di 86 anni.
L’86enne era stata derubata allo stesso modo poco prima, nel parcheggio di un supermercato di Colle: secondo La Nazione, l’Eurospin di viale dei Mille.
I tre, due uomini di 40 e 28 anni e una donna di 25, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.
Il gip ha disposto per loro l’obbligo di dimora a Roma, dove risiedono, e il questore ha vietato loro di tornare a Siena e Colle di Val d’Elsa per 4 anni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.