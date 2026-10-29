Borse rubate a due anziane con il trucco della monetina tra Siena e Colle di Val d'Elsa: 3 arresti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un uomo al finestrino che indica delle monete cadute a terra, la vittima che scende a raccoglierle e, dall’altro lato, una complice che apre lo sportello e porta via la borsa. Con la tecnica della monetina tre persone avrebbero derubato due anziane in pochi minuti, tra Siena e Colle di Val d’Elsa. La Squadra Mobile li ha intercettati e arrestati.

Siena, la borsa sparita davanti alla tabaccheria dei Due Ponti

Come riporta la Polizia di Stato, il primo allarme è arrivato da una tabaccheria ai Due Ponti, dove una pattuglia della Stradale ha soccorso una donna di 66 anni.

Mentre lei era dentro il negozio, secondo la ricostruzione, un uomo e una donna erano scesi da un’auto nera e la osservavano dall’ingresso.

Quando è tornata in macchina, l’uomo le ha fatto credere che le fossero cadute delle monete sull’asfalto.

Lei è scesa per raccoglierle e intanto la complice, dal lato opposto, ha aperto lo sportello e preso la borsa.

Poi i due sono ripartiti sull’auto guidata da un terzo complice.

Fermati a Colle di Val d’Elsa con la refurtiva di un’altra anziana

Le telecamere hanno permesso di individuare l’auto, che la Squadra Mobile ha intercettato pochi minuti dopo a Colle di Val d’Elsa.

Secondo La Nazione, i furti risalgono al 23 ottobre.

Nell’auto gli agenti hanno trovato oggetti della 66enne e una busta con documenti e altri effetti di una donna di 86 anni.

L’86enne era stata derubata allo stesso modo poco prima, nel parcheggio di un supermercato di Colle: secondo La Nazione, l’Eurospin di viale dei Mille.

I tre, due uomini di 40 e 28 anni e una donna di 25, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Il gip ha disposto per loro l’obbligo di dimora a Roma, dove risiedono, e il questore ha vietato loro di tornare a Siena e Colle di Val d’Elsa per 4 anni.

IPA