Borseggio ai danni di una turista in Largo Goldoni a Roma, due arresti grazie a una carabiniera fuori servizio

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Un intervento dei Carabinieri ha permesso di sventare un furto aggravato ai danni di una turista nel centro di Roma. I responsabili, due cittadini romeni senza fissa dimora, sono stati fermati grazie alla prontezza e all’intuito di una Carabiniera fuori servizio.

Il pronto intervento della Carabiniera fuori servizio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato in Largo Goldoni, nel cuore della Capitale. Una Carabiniera della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina, libera dal servizio e in abiti civili, ha notato due uomini muoversi con fare sospetto tra i passanti e i turisti. L’agente, insospettita dall’atteggiamento della coppia, ha deciso di seguirli a distanza, osservando con attenzione ogni loro movimento.

Il furto ai danni della turista cinese

Pochi istanti dopo, i sospetti della Carabiniera hanno trovato conferma. I due uomini si sono avvicinati a una turista cinese di 24 anni e, approfittando della folla, le hanno sottratto con destrezza lo zaino, riuscendo ad asportare il portafogli contenente denaro contante e carte di credito. La vittima, ignara di quanto stava accadendo, non si è accorta del furto subito.

L’arresto e il recupero della refurtiva

La Carabiniera è intervenuta tempestivamente, bloccando i due presunti borseggiatori e richiedendo l’immediato supporto dei colleghi della vicina caserma di Roma San Lorenzo in Lucina. Grazie alla rapidità dell’azione, la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla turista, che è rimasta illesa.

Gli arrestati e la fase processuale

I due cittadini romeni, di 21 anni e 27 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Successivamente, sono stati condotti presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio per il rito direttissimo. Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che le persone coinvolte devono essere considerate presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

IPA