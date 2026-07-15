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Eseguito un arresto a Leporano (Taranto), dove un giovane di 23 anni è stato fermato in flagranza per tentata estorsione ai danni di un uomo di 43 anni. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini avviate dopo la denuncia della vittima, che aveva subito il furto del proprio borsello dall’auto. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il responsabile avrebbe chiesto denaro per restituire gli effetti personali sottratti.

La dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scaturito dalla segnalazione di furto presentata da un 43enne residente in un comune vicino a Leporano. L’uomo aveva denunciato la sottrazione del proprio borsello, contenente denaro, documenti e un telefono cellulare, lasciato incustodito all’interno della sua autovettura.

Poco dopo il furto, il presunto autore, utilizzando il cellulare appena rubato, avrebbe contattato il padre convivente della vittima. In questa telefonata, il giovane avrebbe preteso il pagamento di 150 euro come condizione per la restituzione del borsello e del suo contenuto, attuando così la pratica nota come “cavallo di ritorno”. La richiesta estorsiva ha spinto la vittima a rivolgersi immediatamente ai Carabinieri, che hanno dato il via alle indagini.

L’operazione dei Carabinieri

I militari della Stazione di Leporano hanno organizzato un servizio di osservazione e controllo in occasione dell’appuntamento fissato per la consegna del denaro. Appostati nei pressi del luogo concordato per lo scambio, i Carabinieri sono intervenuti nel momento in cui stava avvenendo la consegna, riuscendo a bloccare il 23enne. Nel corso della perquisizione personale, è stata recuperata l’intera refurtiva, che è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.

Le indagini e i coautori

Le successive attività investigative, condotte anche attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, hanno permesso ai Carabinieri di ricostruire tutte le fasi dell’accaduto. Gli approfondimenti hanno portato all’individuazione di altri due presunti complici: un 21enne e un 15enne del posto, ritenuti coinvolti nel furto aggravato e nella tentata estorsione in concorso.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle indagini, i militari hanno deferito in stato di libertà i due giovani alla competente Autorità Giudiziaria. Le risultanze investigative attribuirebbero ai due il ruolo di coautori materiali del furto del borsello dall’autovettura della vittima e la loro presenza, insieme al 23enne arrestato, nei pressi del luogo scelto per la consegna del denaro richiesto a titolo estorsivo.

Il contesto e la risposta delle forze dell’ordine

L’operazione dei Carabinieri di Leporano si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori e alle forme di estorsione che colpiscono i cittadini. L’intervento tempestivo ha permesso non solo di recuperare la refurtiva, ma anche di individuare i presunti responsabili e di restituire un senso di sicurezza alla comunità locale.

IPA