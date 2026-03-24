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È di quattro persone indagate e oltre 4.000 tonnellate di legname asportate illegalmente il bilancio di un’indagine condotta dal NIPAAF di Torino e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. L’operazione, che ha riguardato un vasto taglio boschivo illegale nel Parco della Mandria,, è stata resa nota attraverso un comunicato delle forze dell’ordine.

Le indagini e i soggetti coinvolti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’inchiesta ha visto coinvolti il legale rappresentante di una ditta boschiva appaltatrice, due dipendenti della stessa impresa e un dipendente pubblico. A tutti è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Gli accertamenti sono stati portati avanti attraverso una serie di sopralluoghi nel Parco Regionale situato nei pressi di Torino, oltre a perquisizioni, raccolta di testimonianze e incroci di dati documentali e finanziari.

La dinamica dei fatti

L’indagine ha permesso di ipotizzare che i quattro indagati abbiano agito in concorso per realizzare un taglio boschivo illegale di notevole entità all’interno di un’area protetta. L’operazione, formalmente presentata come una sostituzione di specie vegetali in un Sito di Importanza Comunitaria tutelato dalla normativa europea, si è trasformata in un vero e proprio disboscamento incontrollato. Le tecnologie di analisi e rilevamento aereo hanno consentito di mappare con precisione l’estensione delle aree coinvolte, che corrispondono a circa 37 campi da calcio regolamentari.

Le irregolarità nell’appalto e l’estensione dei tagli

I lavori erano stati affidati tramite un bando pubblico per la prestazione di servizi, vinto dalla ditta boschiva indagata grazie a un rialzo anomalo della base d’asta, superiore al 70 per cento. L’autorizzazione prevedeva il taglio raso di 26,36 ettari di quercia rossa, ma secondo gli inquirenti l’impresa avrebbe effettuato tagli abusivi su ulteriori 7,5 ettari di terreno non assegnati. Da queste aree non autorizzate sarebbero state asportate illecitamente più di 4.000 tonnellate di legname, generando un profitto ingiusto stimato in oltre 350.000 euro.

Il destino del legname e le modalità di occultamento

Il legname sottratto, in gran parte trasformato in cippato direttamente sul posto, è stato poi immesso sul mercato e destinato a impianti a biomassa. Per garantirne l’apparente lecita provenienza, sarebbero stati utilizzati atti contabili falsificati, in modo da schermare la reale origine del materiale e aggirare i controlli.

I reati contestati e le accuse

Agli esponenti dell’impresa boschiva sono stati contestati diversi reati: furto pluriaggravato, alterazione e deturpamento di bellezze naturali protette da vincolo paesaggistico e immissione in commercio di legname illegale. Il legale rappresentante della ditta è inoltre accusato di aver designato formalmente un responsabile di cantiere “fantasma”, che non si sarebbe mai recato sul posto per supervisionare i lavori.

Le condotte di falsità ideologica e le irregolarità amministrative

Per permettere all’impresa di agire senza ostacoli, secondo gli inquirenti sarebbero state messe in atto gravi e reiterate condotte di falsità ideologica. In particolare, sarebbero state fornite alle autorità competenti indicazioni progettuali non veritiere e sottostimate, con l’obiettivo di eludere le procedure di valutazione ambientale obbligatorie. Successivamente, sarebbero state prodotte false attestazioni per mascherare gli sconfinamenti della ditta, arrivando a certificare la “regolare esecuzione” dei lavori al solo scopo di svincolare la polizza fideiussoria e chiudere la pratica dell’appalto.