Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una piazza di spaccio di cocaina è stata smantellata nei boschi tra Manziana, Bracciano e Cerveteri. Un 30enne di origini marocchine è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri mentre cercava di fuggire con un machete: è gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio, porto abusivo di armi e detenzione abusiva di munizioni.

Le segnalazioni e le indagini: blitz nell’area boschiva a Manziana, Bracciano e Cerveteri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il blitz del Gruppo di Ostia è scattato all’alba nell’area boschiva compresa tra i comuni di Manziana, Bracciano e Cerveteri, sulla base di un decreto di perquisizione locale e personale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia. L’attività investigativa è partita dalle segnalazioni dei residenti, preoccupati per la presenza di persone armate che bivaccavano stabilmente nella boscaglia, all’altezza del km 8,500 di via del Sasso. Secondo gli accertamenti, il bosco era diventato un punto di vendita di droga attivo ininterrottamente.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno documentato numerose cessioni di stupefacenti, con pusher aiutati da vedette, e segnalato un rilevante numero di assuntori fermati nei pressi dell’area. Il terreno impervio e il possibile possesso di armi da parte dei soggetti hanno richiesto una vasta cornice di sicurezza. Nelle ore notturne 2 droni con visori termici hanno sorvegliato la zona e localizzato gli obiettivi.

Il blitz e il materiale sequestrato

All’alba è scattato l’accesso tattico, con i militari della Compagnia di Bracciano, gli operatori dell’Aliquota di Primo Intervento della Compagnia Carabinieri Aeroporti di Roma, 2 unità cinofile del Nucleo di Santa Maria di Galeria e un elicottero del Nucleo Carabinieri di Roma Urbe. Quando i militari hanno chiuso le vie di fuga, il trentenne ha provato a scappare nella vegetazione brandendo un machete con una lama di 60 centimetri. È stato raggiunto e immobilizzato.

La perquisizione, supportata dal cane antidroga Ax, ha portato al rinvenimento di 80 dosi di cocaina pronte per la vendita, 6 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Tra la vegetazione sono stati sequestrati anche il machete, 3 coltelli con lame da 24, 26 e 32 centimetri, una falce, una roncola, un passamontagna, 7 proiettili calibro 22 e 19 proiettili calibro 12.

Ispezionando l’area, i Carabinieri hanno trovato diversi bivacchi stabili, attrezzati per consentire la permanenza anche con il maltempo: postazioni di avvistamento con sedie, teli impermeabili, indumenti antipioggia, un cuscino, un fornello, viveri, acqua, batterie e caricabatterie. Sono stati sequestrati inoltre un tablet, 6 telefoni cellulari e bigiotteria.

L’arresto e la bonifica

L’uomo è stato condotto nella Casa circondariale di Civitavecchia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. I bivacchi sono stati rimossi e l’area liberata dai rifiuti; sono state avviate le procedure per smaltire quelli speciali e restituire decoro, fruibilità e sicurezza al territorio.