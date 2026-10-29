Bosnia, precipita un elicottero militare italiano: ci sarebbero almeno 4 morti e diversi feriti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia in Bosnia-Erzegovina, un elicottero militare italiano è precipitato nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto riferito dal sindaco di Brcko, Sinisa Milic, quattro persone sono morte e altre dodici rimaste ferite. Tra le vittime ci sarebbero anche dei civili, due operatori della Croce Rossa. Il velivolo, un CH-47, era impegnato in un volo di routine nell’ambito dell’operazione europea Eufor Althea. “Profondo dolore”, ha commentato la premier Giorgia Meloni dopo aver appreso la notizia.

Elicottero militare italiano precipita in Bosnia

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre, un elicottero militare italiano è precipitato durante un volo in Bosnia-Erzegovina, per cause ancora ignote.

L’elicottero, un CH 47, era impegnato in un volo di routine nell’ambito dell’operazione Eufor Althea. A darne notizia la stessa missione Ue.

ANSA

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e personale medico. Il ministero della Difesa italiano ha confermato l’incidente ma non ha al momento fornito ulteriori informazioni.

Ci sono morti e feriti

Secondo quanto riportato dall’agenzia bosniaca Fena, l’incidente è avvenuto nella zona di Brcko, nel nord est del Paese, vicino al confine con Croazia e Serbia.

Al momento non ci sono informazioni precise sulle condizioni dei militari a bordo dell’elicottero caduto.

Il sindaco di Brcko, Sinisa Milic, ha riferito all’Ansa che quattro persone sono morte e undici sono rimaste ferite. Sono stati tutti ricoverati in un ospedale locale, alcuni sono in condizioni critiche.

A bordo dell’elicottero ci sarebbero stati sia militari che civili: il Corriere della Sera riferisce che le vittime sarebbero due operatori di bordo e due della Croce Rossa.

I vigili del fuoco resteranno sul posto per tutta la notte per prevenire possibili incendi o esplosioni, dato che una grande quantità di cherosene si è riversata nelle immediate vicinanze dell’elicottero caduto.

Cos’è la missione Eufor

Eufor Althea è un’operazione dell’Unione europea avviata nel 2024 in Bosnia su mandato delle Nazioni Unite, in sostituzione della forza di peacekeeping della Nato schierata dopo la guerra del 1992-1995.

La missione conta diverse centinaia di militari stanziati in Bosnia provenienti da 24 Paesi europei, tra cui l’Italia.

Meloni: “Profondo dolore”

“La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore”. Così su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

“Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano”.

Il tipo di elicottero caduto

Il CH 47 Chinook è un grosso elicottero da trasporto, riconoscibile dalla presenza di due rotori.

Prodotto dal colosso statunitense Boeing, è in dotazione all’Esercito italiano da oltre cinquant’anni, che lo impiega anche per la lotta agli incendi.