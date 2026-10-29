Bosnia, precipita un elicottero militare italiano: ci sarebbero almeno 4 morti e diversi feriti
Un elicottero militare italiano è precipitato in Bosnia-Erzegovina, ci sono morti e feriti
Tragedia in Bosnia-Erzegovina, un elicottero militare italiano è precipitato nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre, per cause ancora in corso di accertamento. Secondo quanto riferito dal sindaco di Brcko, Sinisa Milic, quattro persone sono morte e altre dodici rimaste ferite. Tra le vittime ci sarebbero anche dei civili, due operatori della Croce Rossa. Il velivolo, un CH-47, era impegnato in un volo di routine nell’ambito dell’operazione europea Eufor Althea. “Profondo dolore”, ha commentato la premier Giorgia Meloni dopo aver appreso la notizia.
- Elicottero militare italiano precipita in Bosnia
- Ci sono morti e feriti
- Cos'è la missione Eufor
- Meloni: "Profondo dolore"
- Il tipo di elicottero caduto
Elicottero militare italiano precipita in Bosnia
Nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre, un elicottero militare italiano è precipitato durante un volo in Bosnia-Erzegovina, per cause ancora ignote.
L’elicottero, un CH 47, era impegnato in un volo di routine nell’ambito dell’operazione Eufor Althea. A darne notizia la stessa missione Ue.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, protezione civile e personale medico. Il ministero della Difesa italiano ha confermato l’incidente ma non ha al momento fornito ulteriori informazioni.
Ci sono morti e feriti
Secondo quanto riportato dall’agenzia bosniaca Fena, l’incidente è avvenuto nella zona di Brcko, nel nord est del Paese, vicino al confine con Croazia e Serbia.
Al momento non ci sono informazioni precise sulle condizioni dei militari a bordo dell’elicottero caduto.
Il sindaco di Brcko, Sinisa Milic, ha riferito all’Ansa che quattro persone sono morte e undici sono rimaste ferite. Sono stati tutti ricoverati in un ospedale locale, alcuni sono in condizioni critiche.
A bordo dell’elicottero ci sarebbero stati sia militari che civili: il Corriere della Sera riferisce che le vittime sarebbero due operatori di bordo e due della Croce Rossa.
I vigili del fuoco resteranno sul posto per tutta la notte per prevenire possibili incendi o esplosioni, dato che una grande quantità di cherosene si è riversata nelle immediate vicinanze dell’elicottero caduto.
Cos’è la missione Eufor
Eufor Althea è un’operazione dell’Unione europea avviata nel 2024 in Bosnia su mandato delle Nazioni Unite, in sostituzione della forza di peacekeeping della Nato schierata dopo la guerra del 1992-1995.
La missione conta diverse centinaia di militari stanziati in Bosnia provenienti da 24 Paesi europei, tra cui l’Italia.
Meloni: “Profondo dolore”
“La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore”. Così su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
“Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano”.
Il tipo di elicottero caduto
Il CH 47 Chinook è un grosso elicottero da trasporto, riconoscibile dalla presenza di due rotori.
Prodotto dal colosso statunitense Boeing, è in dotazione all’Esercito italiano da oltre cinquant’anni, che lo impiega anche per la lotta agli incendi.