Bosnia-Italia, a Zenica applausi all'inno di Mameli come aveva chiesto Dzeko ricordando l'amichevole del 1996

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Allo stadio Bilino Polje di Zenica prima dell’inizio di Bosnia-Italia, finale playoff per qualificarsi al Mondiale 2026, l’inno di Mameli è stato applaudito dal pubblico di casa. Accolto così l’appello lanciato alla vigilia da Edin Dzeko che aveva ricordato come l’Italia fosse stata la prima Nazionale ad andare a giocare a Sarajevo nel 1996 dopo la guerra: “L’Italia è un paese amico a cui saremo per sempre grati”, aveva detto l’ex attaccante di Roma e Inter.

L’inno italiano applaudito in Bosnia

Non era scontata l’accoglienza per l’Italia in Bosnia, soprattutto per le polemiche sorte dopo il video in cui alcuni giocatori azzurri esultavano all’idea di giocarsi il Mondiale contro la Nazionale del ct Sergej Barbarez.

ANSA

“Guardate che mancanza di rispetto degli italiani, ne terremo conto“, era stato scritto sui social.

E invece poi c’è il campo che, per fortuna, è cosa diversa dai social. E prima dell’inizio di Bosnia-Italia, gara che vale l’accesso al Mondiale 2026, a Zenica il pubblico bosniaco ha applaudito l’inno italiano.

Cosa aveva detto Edin Dzeko sull’Italia

Con le squadre schierate e pronte per gli inni nazionali, al momento dell’inno di Mameli lo stadio Bilino Polje ha applaudito.

Accolto così l’augurio di Edin Dzeko, capitano della Bosnia e vecchia conoscenza della Serie A, dove ha giocato con Roma, Inter e Fiorentina.

“Quando suonerà l’inno italiano spero che la gente bosniaca si alzi ad applaudirlo“, aveva detto l’attaccante nella conferenza stampa della vigilia.

Dzeko e l’amichevole Bosnia-Italia del 1996

Ma non è solo il passato “italiano” di Dzeko ad averlo spinto a dire quelle cose quanto il passato tra l’Italia e la Bosnia.

“Non dobbiamo dimenticarci che l’Italia è stato il primo paese venuto a giocare qui un’amichevole dopo la guerra“, aveva detto Dzeko.

A che cosa si riferiva? A un’amichevole, giocata il 6 novembre 1996 a Sarajevo tra l’allora Nazionale azzurra guidata da Arrigo Sacchi, e capitanata da Paolo Maldini, e la neonata Nazionale bosniaca.

Perché fu importante l’amichevole a Sarajevo

“Saremo sempre grati all’Italia”, ha detto Dzeko, parlando e mostrando un senso di gratitudine diffuso tra i bosniaci.

Quella giocata a Sarajevo fu la prima partita in Bosnia dopo gli anni tremendi della guerra e dell’assedio di Sarajevo.

La città era ancora ferita, tanto che la partita fu giocata a mezzogiorno perché la sera era ancora in vigore il coprifuoco e lo stadio non aveva l’illuminazione.

La Nazionale della Bosnia riconosciuta nel 1995

Per la cronaca la partita fu vinta 2-1 dai bosniaci grazie ai gol di Hasan Salihamidžić e Elvir Bolić (per gli Azzurri segnò Enrico Chiesa) in quella che passò alla storia come la prima vittoria ufficiale della Bosnia.

Andare a giocare a Sarajevo fu un modo per riconoscere una Nazionale che esisteva da pochi anni e che usciva dalla guerra, un modo per mostrarsi solidali con un popolo, una Federazione e un gruppo di giocatori e per dimostrare che Sarajevo, ancora sanguinante, era una città sicura, nonostante le difficoltà e nonostante nemmeno la Nazionale bosniaca non ci avesse ancora giocato.

La Bosnia, infatti, era stata riconosciuta dalla FIFA alla fine del 1995 e aveva giocato la sua prima partita ufficiale contro l’Albania (a Tirana) solo nel novembre di quell’anno.