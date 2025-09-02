Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato a Barcellona un cittadino cinese di 38 anni, considerato figura chiave della criminalità cinese attiva tra Prato e Milano nello smercio di stupefacenti. L’uomo, ricercato in esecuzione di due mandati di arresto europeo emessi dall’Autorità Giudiziaria di Prato, era evaso l’11 luglio scorso dalla Questura di Prato, eludendo la sorveglianza. L’arresto è stato eseguito nella tarda serata di ieri, in via Carrer de Sant Antoni, nel quartiere Sants della città spagnola, al termine di una complessa indagine internazionale coordinata dalla Procura della Repubblica di Prato.

La fonte della notizia e il contesto dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la cattura del latitante è stata resa possibile grazie a una collaborazione tra la Squadra Mobile di Prato, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e la Polizia Nazionale Spagnola, con il supporto dei gruppi specializzati Grupo Fugitivos della Comisaría Judicial e Grupo Fugitivos de Barcellona. L’uomo era riuscito a fuggire rocambolescamente dagli uffici della Questura di Prato, dove si trovava in stato di arresto, approfittando di una momentanea distrazione degli agenti e liberandosi dalle manette di sicurezza. Da quel momento, le autorità italiane hanno avviato una serrata attività investigativa, sfruttando intercettazioni e sofisticate tecnologie di localizzazione.

La fuga attraverso l’Europa

Le indagini, partite immediatamente dopo l’evasione, hanno permesso di ricostruire il percorso seguito dal fuggitivo. Nel tentativo di sottrarsi alla giustizia, l’uomo ha attraversato diversi paesi europei: si è recato prima in Belgio, poi in Spagna, è tornato in Belgio, ha raggiunto nuovamente la Spagna, si è spostato in Francia (nelle città di Perpignano e Le Boulou) e infine è rientrato in Barcellona, dove la sua latitanza è terminata dopo appena due mesi. La fuga è stata agevolata da una vasta rete di contatti e coperture all’interno della comunità cinese, sia nella provincia di Prato che in Europa.

Le indagini internazionali e la cooperazione tra le forze di polizia

Le attività investigative hanno visto il coinvolgimento di numerose autorità giudiziarie e di polizia europee. La cooperazione internazionale, attivata tramite Eurojust e il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia, ha permesso di coordinare le operazioni tra Italia, Belgio e Spagna. Fondamentale è stato il contributo della Squadra Mobile della Questura di Prato e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, insieme alla loro articolazione territoriale fiorentina (Sisco), i cui agenti sono stati autorizzati a operare direttamente nei paesi coinvolti.

Il profilo criminale dell’arrestato

Il cittadino cinese, presente in Italia da circa 10 anni, è considerato un esponente di spicco della criminalità economica cinese radicata in Europa. Secondo l’accusa, avrebbe vissuto clandestinamente, sostenuto da una solida rete di collaboratori che gli garantivano denaro e alloggi. La sua attività principale era l’introduzione di stupefacenti nei mercati della droga sintetica, diventando un importante fornitore per i frequentatori dei Karaoke TV (KTV) di Prato, locali noti per il consumo di droghe e la presenza di prostituzione. Inoltre, sarebbe stato coinvolto in contraffazione e ricettazione di documenti, abbigliamento e accessori di lusso di provenienza illecita.

I precedenti e la perquisizione

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per smercio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, ricettazione e reati contro il patrimonio. Il 2 febbraio 2024, mentre era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, era stato trovato in possesso di metanfetamina, un coltello a serramanico, una pistola semiautomatica Amadini Sandro modello Sentry calibro 45 con 5 colpi inseriti, varie armi bianche (tra cui 2 macheti, un pugnale e 4 coltelli), una fiamma ossidrica artigianale, un trapano a manovella, 2 piedi di porco da 60 centimetri e una tenaglia. L’analisi dei suoi telefoni ha rivelato una fitta rete di contatti, confermando il suo ruolo centrale nello smercio di sostanze stupefacenti e nella compravendita di documenti contraffatti.

L’arresto a Prato e la successiva evasione

Il 10 luglio scorso, la Squadra Mobile di Prato aveva rintracciato il cittadino cinese in un appartamento della città, arrestandolo insieme alla moglie in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Durante la perquisizione, erano stati trovati mezzo chilo di droghe sintetiche, cocaina e circa quattromila euro in contanti, oltre a un passaporto di Taiwan con timbro Schengen falso. Nonostante fosse ammanettato e sotto custodia presso la Questura di Prato, l’uomo era riuscito a liberarsi e a fuggire, dimostrando notevoli capacità di eludere i controlli. L’evasione è stata favorita anche dalla carenza di organico della Squadra Mobile di Prato, impegnata su numerosi fronti investigativi.

La rete dei fiancheggiatori e la localizzazione del latitante

Le indagini successive hanno permesso di ricostruire la rete di fiancheggiatori che hanno aiutato il fuggitivo a lasciare l’Italia e a mantenersi durante la latitanza. Gli investigatori hanno seguito le tracce del suo passaggio tra le città di Anversa, Bruxelles, Perpignano, Le Boulou e, infine, Barcellona. L’individuazione del telefono in suo possesso, ricevuto da un complice subito dopo l’evasione, ha consentito di monitorare i suoi spostamenti grazie all’analisi dei tabulati e delle celle telefoniche. Il riconoscimento al gate dell’aeroporto di Bruxelles, mentre si imbarcava su un volo del 12 agosto 2025 diretto a Barcellona, ha permesso di appurare che viaggiava sotto falsa identità e con documenti falsi. La consultazione della lista di imbarco e l’analisi delle celle telefoniche hanno confermato la sua presenza all’aeroporto di Zaventem e il successivo arrivo nella città spagnola.

L’arresto a Barcellona e la fine della latitanza

Nella giornata di ieri, l’analisi delle celle telefoniche agganciate dal telefono con utenza italiana in uso al latitante ha permesso agli investigatori di restringere l’area di ricerca nella zona di Carrer de Sant Antoni, nel quartiere Sants di Barcellona. Dopo appostamenti e pedinamenti, la Polizia Nazionale Spagnola, in collaborazione con gli agenti italiani, ha proceduto all’arresto del cittadino cinese, ponendo fine a una fuga durata circa due mesi.

La presunzione di innocenza

La responsabilità dell’arrestato e dei presunti fiancheggiatori dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento giudiziario. In base al principio della presunzione di innocenza, gli indagati potranno essere considerati colpevoli solo a seguito di una sentenza definitiva.

