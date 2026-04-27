Boss Giancarlo Vestiti parla di Romano La Russa nell'intercettazione, "Ci esco a mangiare", "Non lo conosco"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Camorra, ‘ndrangheta e Cosa nostra siciliana unite nei territori del Nord Italia, in particolare a Milano: al centro di questa rete, scoperchiata dall’inchiesta Hydra sul presunto consorzio delle mafie al Nord, emerge la figura di Giancarlo Vestiti, ritenuto il presunto referente milanese del boss Michele Senese. In una intercettazione, Vestiti ha sostenuto di conoscere Romano La Russa, assessore alla Sicurezza in regione Lombardia, e fratello di Ignazio, presidente del Senato. Romano La Russa ha negato ogni ipotesi di conoscenza e frequentazione.

L’intercettazione di Giancarlo Vestiti

“Io lo conosco bene perché con Romano ci esco insieme a mangiare“. I dettagli dell’intercettazione sono stati pubblicati dal quotidiano Domani. L’intercettazione di Vestiti è del maggio 2020 e il boss parlava al telefono con un amico, estraneo all’indagine.

L’interlocutore di Vestiti era un esponente dell’estrema destra locale. Nel dialogo fra i due c’era il racconto di strategie politiche e obiettivi da raggiungere.

ANSA

Nelle intercettazioni viene colta la speranza di poter raggiungere Giorgia Meloni: “Sappi che lei è molto legata a Romano [La Russa] e lo ascolta perché gli vuole bene. Lei non c’aveva il padre e gli vuole bene come un padre”, diceva Vestiti. E in un altro passaggio: “Romano viene qua da noi, cioè io che ti devo spiegare più qualcosa?”.

Romano La Russa smentisce tutto

Raggiunto da Domani, Romano La Russa ha smentito categoricamente di conoscere Giancarlo Vestiti: “Non lo conosco nel modo più assoluto. Non so di chi stia parlando. Poi con la vita che facciamo uno può incontrare chiunque, ma escludo che io sia andato a pranzo o a cena con questo signore”. Romano La Russa è del tutto estraneo alle indagini.

Chi è Giancarlo Vestiti

Campano nato a Benevento, ricostruisce il quotidiano, Giancarlo Vestiti quando andava in giro si presentava con il cognome del suo capo: “Io sono Giancarlo Senese”. E vantava una parentela con il boss di Roma Michele Senese.

Perché si parla del clan Senese oggi

Di recente, si è tornati a parlare del clan Senese per via del cosiddetto “caso Delmastro”: l’ormai ex sottosegretario alla Giustizia del Governo Meloni, Andrea Delmastro, era socio nella gestione di un ristorante con una 18enne figlia di un uomo considerato vicino ai boss.

Nel ristorante, i Caroccia avrebbero “trasferito e reinvestito” i soldi del clan, ritengono i pm. Mauro Caroccia è in carcere da febbraio, la figlia Miriam era la socia di Delmastro, oggi uscito dalla società. Delmastro non è indagato.

I giornali hanno recentemente pubblicato un selfie del 2019 scattato da Gioacchino Amico con Giorgia Meloni. Amico è l’ex referente del clan Senese in Lombardia e oggi collaboratore di giustizia nel caso Hydra.

Meloni ha minimizzato ricordando come nella sua attività politica abbia fatto selfie con migliaia di persone.