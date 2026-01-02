Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti a Roma due arresti dai Carabinieri nei pressi della fermata degli autobus di piazza dell’Aracoeli, dove una turista canadese è stata vittima di borseggio mentre stava per salire su un mezzo pubblico. L’intervento tempestivo dei militari, che si trovavano in borghese, ha permesso di bloccare due delle persone coinvolte, mentre altre due sono riuscite a fuggire.

Il fatto: borseggio ai danni di una turista

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando due coppie di presunti borseggiatori sono state notate mentre sottraevano il telefono cellulare a una turista canadese nei pressi della fermata degli autobus di piazza dell’Aracoeli. La vittima, che si stava accingendo a salire su un autobus, è stata presa di mira dai malviventi che hanno agito con rapidità e destrezza.

L’intervento dei Carabinieri e la colluttazione

Due Carabinieri in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro, che si trovavano nei pressi della fermata, hanno assistito alla scena e sono intervenuti immediatamente per fermare i responsabili. Nel tentativo di bloccare i borseggiatori, i militari si sono trovati coinvolti in una violenta colluttazione con i due uomini del gruppo, che sono però riusciti ad avere la meglio e a dileguarsi tra le vie del centro.

Le donne arrestate e la refurtiva recuperata

Le due donne, rispettivamente di 24 anni e 33 anni, entrambe senza fissa dimora e con precedenti specifici, sono state invece bloccate dai Carabinieri. Nonostante i ripetuti tentativi di divincolarsi, anche con atti di violenza, le due sono state messe in sicurezza in attesa dell’arrivo di altre pattuglie di supporto. La refurtiva, ovvero il telefono cellulare sottratto alla turista, è stata recuperata e successivamente restituita alla legittima proprietaria.

La denuncia e le conseguenze giudiziarie

La vittima del furto ha formalizzato la denuncia presso la caserma dei Carabinieri. Le due donne arrestate sono state trattenute a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo, che si svolgerà nelle prossime ore.

IPA