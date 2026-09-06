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Due agenti del Commissariato Viminale sono rimasti feriti durante l’arresto di un uomo, venerdì mattina in via Cavour, a Roma. Per entrambi la prognosi è di sette giorni. L’uomo, arrestato con le accuse di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni, è stato condotto sabato davanti al Tribunale di Roma per il giudizio direttissimo: l’arresto è stato convalidato, ma l’uomo è stato rimesso in libertà. A denunciare il caso è Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, che ha diffuso anche il video dell’intervento. “Si può ancora fare il poliziotto e pretendere che chi aggredisce un agente ne risponda concretamente?”, chiede Pianese, parlando di una situazione che, secondo il sindacato, rischia di indebolire l’efficacia dell’azione dello Stato.