Botte ai poliziotti a Roma durante l'arresto, due agenti feriti: l'aggressore è già tornato in libertà
Due poliziotti feriti durante un arresto a Roma, ma l'aggressore torna in libertà: un caso controverso.
Due agenti del Commissariato Viminale sono rimasti feriti durante l’arresto di un uomo, venerdì mattina in via Cavour, a Roma. Per entrambi la prognosi è di sette giorni. L’uomo, arrestato con le accuse di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni, è stato condotto sabato davanti al Tribunale di Roma per il giudizio direttissimo: l’arresto è stato convalidato, ma l’uomo è stato rimesso in libertà. A denunciare il caso è Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, che ha diffuso anche il video dell’intervento. “Si può ancora fare il poliziotto e pretendere che chi aggredisce un agente ne risponda concretamente?”, chiede Pianese, parlando di una situazione che, secondo il sindacato, rischia di indebolire l’efficacia dell’azione dello Stato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.