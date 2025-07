Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di percosse, lesioni aggravate, somministrazione di alcolici a minorenni ed evasione sono stati accertati dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di una serie di controlli avvenuti nelle ultime ore ad Avellino. Un uomo di 49 anni è stato raggiunto da una misura cautelare per aver aggredito la sua ex compagna, mentre in un locale della movida cittadina è stata scoperta la vendita di alcolici a una minorenne. Un altro giovane, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato per essersi allontanato dalla propria abitazione. Gli interventi sono stati disposti per garantire la sicurezza pubblica e prevenire reati contro la persona e la salute.

Le misure cautelari per l’aggressione alla ex compagna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 49 anni residente ad Avellino. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, è stato adottato dopo che l’uomo, già destinatario di un ammonimento del Questore, è stato ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di percosse e lesioni aggravate ai danni della sua ex compagna.

L’episodio si è verificato nel centro cittadino di Avellino, dove, durante una discussione, l’indagato ha colpito con un pugno dietro la nuca la donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale. L’uomo, oltre ad aver aggredito la vittima, ha inveito anche contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti per sedare la lite.

Controlli nella movida: alcolici serviti a una minorenne

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto alla somministrazione di alcolici a minorenni, gli agenti della Squadra della Divisione Polizia Amministrativa e della Squadra Volanti della Questura di Avellino hanno effettuato controlli in un esercizio pubblico situato in una zona della movida cittadina. Durante l’ispezione, è stata accertata la somministrazione di una bevanda alcolica a una minorenne.

Per questo motivo, il titolare della licenza e il suo collaboratore sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Avellino per la violazione riscontrata. L’episodio si inserisce in un più ampio piano di controlli finalizzati a tutelare i giovani e a prevenire fenomeni di abuso di alcol tra i minori.

Arrestato per evasione un giovane ai domiciliari

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nel corso di servizi rafforzati di controllo alle persone sottoposte agli arresti domiciliari, gli agenti della Squadra Volanti hanno rintracciato all’esterno della propria abitazione un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Il ragazzo, che si trovava ai domiciliari per detenzione di sostanza stupefacente, è stato tratto in arresto per evasione.

L’intervento si è svolto nell’ambito di una serie di verifiche mirate a garantire il rispetto delle misure restrittive imposte dal Tribunale e a prevenire ulteriori reati da parte di soggetti già sottoposti a provvedimenti giudiziari.

Le precisazioni sulle indagini in corso

Le autorità hanno precisato che le contestazioni mosse nei confronti delle persone coinvolte sono allo stato provvisorie e che le misure cautelari sono state adottate in fase di indagini preliminari. Gli indagati potranno avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge e la loro eventuale colpevolezza sarà stabilita solo al termine del giudizio definitivo.

Questi interventi testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrasto ai reati contro la persona e la salute pubblica, nonché nella tutela dei soggetti più vulnerabili, come le donne vittime di violenza e i minori esposti al rischio di abuso di alcol. La città di Avellino resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità, che proseguiranno nei controlli per garantire la sicurezza dei cittadini.

