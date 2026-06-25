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È scattato un arresto la scorsa notte a Frosinone: i carabinieri hanno posto fine a una lunga serie di minacce e violenze subite da una donna per mano del compagno. L’uomo è stato fermato dopo aver aggredito la compagna e ferito un militare intervenuto per soccorrerla. La vicenda si è conclusa con la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’indagato, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’intervento dei Carabinieri e la violenta reazione dell’uomo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio quando la vittima, esausta per le continue vessazioni e minacce subite nel tempo, ha trovato la forza di chiamare il numero di emergenza durante l’ennesimo litigio violento. In quell’occasione, l’uomo aveva minacciato la compagna brandendo un coltello dalla lama di 27 centimetri, mettendo ulteriormente a rischio la sua incolumità.

All’arrivo dei Carabinieri nell’abitazione della coppia, la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo, invece di calmarsi, si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli nel tentativo di sottrarsi al controllo. Durante la colluttazione, uno dei Carabinieri è rimasto ferito. Solo grazie al tempestivo arrivo di una seconda pattuglia in supporto, e dopo momenti di forte tensione, l’aggressore è stato immobilizzato e messo in sicurezza.

La scoperta dell’attività di spaccio e il sequestro della droga

Durante la successiva perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto elementi che hanno portato alla scoperta di una vera e propria attività di coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. All’interno dell’appartamento sono state sequestrate 3 piante di marijuana, diversi blister contenenti semi di cannabis, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’arma bianca utilizzata per la minaccia alla compagna è stata anch’essa recuperata e posta sotto sequestro.

Le condizioni del Carabiniere ferito

Il militare rimasto ferito durante la colluttazione è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso locale, dove è stato medicato. Fortunatamente, le lesioni riportate sono state giudicate lievi e guaribili in pochi giorni, permettendo al Carabiniere di riprendersi rapidamente dall’accaduto.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Dovrà rispondere delle gravi accuse a suo carico, tra cui aggressione, minacce e spaccio di sostanze stupefacenti. Si precisa che l’indagato è, allo stato attuale, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente valutata in sede giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

IPA