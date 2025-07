Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per aver aggredito la madre e la compagna durante una lite domestica in cui è stata colpita anche una bambina di 7 mesi. La vicenda è avvenuta a Reggio Calabria dove l’intervento dei carabinieri ha scongiurato che la situazione potesse degenerare in tragedia. I militari dell’Arma hanno accertato che l’uomo, nel corso della notte, avrebbe aggredito per futili motivi con calci e pugni alla testa l’ex compagna. Nel corso della colluttazione, è rimasta coinvolta anche la figlia che ha riportato alcuni ematomi dopo essere stata colpita accidentalmente alla testa dal lancio di una sedia. L’aggressore avrebbe anche impugnato un coltello da cucina ferendo al collo e all’anca la madre, presente in casa nel tentativo di calmare la situazione. L’arma utilizzata è stata recuperata e sequestrata. Mentre le vittime sono state accompagnate in ospedale, l’uomo è stato portato in carcere ad Arghillà.