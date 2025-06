Botte dopo un furto di formaggi e sushi in un supermercato di Catania, ladro lancia birra contro dipendente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato a Catania per rapina dopo aver aggredito il responsabile di un supermercato con una lattina di birra. L’incidente è avvenuto in via Regina Margherita, quando il sospettato ha tentato di rubare confezioni di formaggi e sushi.

Il tentativo di furto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio e la persona, ha cercato di uscire dal supermercato pagando solo una lattina di birra, mentre le sue tasche erano piene di confezioni di cibo rubato.

L’aggressione

Il responsabile del supermercato, accortosi del tentativo di furto, ha seguito l’uomo fino al parcheggio, chiedendogli di svuotare le tasche. Di fronte al rifiuto del sospettato, il dipendente ha chiamato la Polizia. A quel punto, il ladro ha lanciato la lattina di birra in faccia al responsabile, causandogli un ematoma allo zigomo.

La fuga e l’arresto

Dopo aver spintonato il dipendente, il 33enne è fuggito verso piazza Roma, ma è stato inseguito dal responsabile del supermercato nonostante le ferite. Durante la fuga, l’uomo ha perso alcune delle confezioni di cibo rubato. Nei pressi di via Etnea, la Polizia è riuscita a bloccarlo e arrestarlo. L’uomo è stato identificato e arrestato per rapina impropria. Su disposizione del PM di turno, è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Per ulteriori dettagli sulla città, visita Catania.

Fonte foto: IPA