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È di sei provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane il bilancio di un’operazione condotta dalla Questura di Brescia nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una violenta rissa nei pressi della stazione metropolitana San Faustino. I provvedimenti, della durata di un anno, sono stati emessi dal Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, a seguito di un’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine e dagli agenti della Polfer. Le misure sono state adottate per prevenire ulteriori rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le motivazioni dei provvedimenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i sei soggetti destinatari dei provvedimenti sono stati individuati come responsabili di condotte illecite e pericolose nelle aree di aggregazione cittadina. In particolare, la loro presenza nei pressi di luoghi frequentati da famiglie e minori avrebbe potuto generare situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

I dettagli dell’operazione

L’attività istruttoria, condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura e dagli agenti della Polfer di Brescia, ha portato all’emissione di sei provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.) della durata di un anno. I destinatari sono cinque maggiorenni – nello specifico un cittadino egiziano 23enne pregiudicato, tre cittadini filippini di 33, 25 e 21 anni incensurati, e un 23enne pregiudicato bresciano – oltre a un minorenne egiziano. Tutti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine”.

La rissa nei pressi della stazione

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i sei soggetti facevano parte di due fazioni contrapposte che si sono affrontate in una violenta rissa nei pressi della stazione metropolitana San Faustino. L’episodio si è concluso solo grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, che hanno evitato conseguenze più gravi per l’incolumità delle persone presenti. Gli autori della rissa hanno inoltre manifestato un atteggiamento di refrattarietà nei confronti delle leggi dello Stato e una propensione a comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza pubblica.

Le aree interdette

Il provvedimento emesso dal Questore vieta ai sei destinatari l’accesso a tutte le stazioni metropolitane di Brescia, incluse le aree interne ed esterne pertinenti, entro un raggio di 100 metri dai varchi di accesso ai binari, agli ascensori e alle scale che conducono ai convogli. Il divieto si estende anche alle aree interne della stazione ferroviaria di Brescia, al piazzale della stazione e a via Sostegno. L’ultima occorrenza della città è: Brescia.

Le dichiarazioni del Questore

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha sottolineato l’importanza delle misure di prevenzione come strumento efficace per contrastare le varie forme di criminalità che minacciano la comunità. Tali provvedimenti, ha spiegato Sartori, sono finalizzati a impedire che soggetti ritenuti socialmente pericolosi possano frequentare zone urbane dove si sono già resi protagonisti di attività delinquenziali che mettono a rischio l’integrità fisica e morale dei minori, la salute, la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Obiettivi delle misure preventive

Le misure adottate dalla Questura mirano a tutelare la collettività, prevenendo il ripetersi di episodi di violenza e illegalità nelle aree sensibili della città. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e l’applicazione dei divieti di accesso rappresentano un segnale forte nella lotta contro i comportamenti che minacciano la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone.

IPA