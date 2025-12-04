Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sette Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Palermo FC, a seguito di comportamenti contrari all’ordine e alla sicurezza pubblica durante e dopo la partita di Serie B disputata allo stadio Druso di Bolzano il 14 settembre. Le sanzioni, della durata compresa tra 1 e 2 anni, sono state emesse per episodi di danneggiamento, scavalcamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Le misure adottate: sette Daspo per i tifosi palermitani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, ha firmato 7 provvedimenti di Daspo sportivo nei confronti di tifosi del Palermo FC. I destinatari sono stati individuati dopo approfonditi accertamenti, in relazione a comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica, avvenuti sia all’interno che all’esterno dello stadio Druso, in occasione della partita valida per la terza giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026.

Gli episodi durante la partita: danneggiamento e scavalcamento

Nel dettaglio, 6 provvedimenti sono stati notificati a tifosi rosanero di età compresa tra 23 e 48 anni, tutti non residenti in Alto Adige. Durante l’incontro, uno di loro, trovandosi nel tunnel sotto la tribuna Canazza, ha sfondato con un calcio la porta che separava il settore 4B (in quel momento riservato ai tifosi ospiti in eccesso) dal settore 6, destinato alla tifoseria ospite. L’azione ha provocato un danneggiamento alla struttura di proprietà comunale e ha permesso allo stesso tifoso di accedere a un’area per la quale non aveva titolo, in violazione dei divieti segnalati.

Per questo gesto, il tifoso è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato. A seguito dell’episodio, anche altri 3 tifosi palermitani hanno attraversato la porta, accedendo al settore 6 senza aver acquistato il biglietto valido, che aveva già raggiunto la capienza massima. Questi ultimi sono stati denunciati per scavalcamento ai sensi dell’art. 6 bis, comma 2, della Legge 401/1989.

Ulteriori 2 tifosi sono stati denunciati per scavalcamento dopo aver sfondato la barriera in plexiglass che separava il settore ospiti da quello locale, aggravando così la loro posizione.

Un Daspo anche per i fatti avvenuti fuori dallo stadio

Il 7° provvedimento di Daspo è stato emesso nei confronti di un tifoso rosanero di 41 anni, residente a Palermo, per comportamenti contrari all’ordine pubblico tenuti fuori dall’impianto sportivo, ma sempre collegati all’incontro di calcio. In particolare, il tifoso, insieme a una decina di altri sostenitori, si è recato nella stazione ferroviaria di Bolzano per protestare contro il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sicilia, disposto dal Commissario del Governo per la provincia.

Durante la protesta, il tifoso ha esposto uno striscione nella sala d’aspetto del binario 3, danneggiando una vetrata e opponendo resistenza agli agenti della Polfer intervenuti per identificarlo. Ha inoltre rifiutato di fornire le proprie generalità, assumendo un atteggiamento aggressivo e colpendo con calci e pugni la porta dell’ufficio, minacciando gli operatori. Per questi motivi, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le generalità e danneggiamento, in violazione degli articoli 337, 635 e 651 del codice penale.

Le conseguenze dei provvedimenti

I 7 tifosi palermitani colpiti dai Daspo non potranno accedere, per un periodo compreso tra 1 e 2 anni, a tutti i luoghi – sia in Italia che all’estero – dove si svolgono manifestazioni calcistiche di ogni categoria e livello, inclusi i campionati nazionali di Serie A, B, C, C.N.D., Eccellenza, la Coppa Italia, le partite della Nazionale Italiana e i tornei internazionali, oltre alle amichevoli organizzate secondo le procedure federali.

Le misure adottate dal Questore mirano a prevenire il ripetersi di episodi che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive, sottolineando la tolleranza zero nei confronti di comportamenti violenti o contrari alle regole.

Il contesto: la partita e le tensioni tra tifoserie

L’incontro di calcio tra Palermo FC e la squadra locale, disputato presso lo stadio Druso di Bolzano il 14 settembre, era valido per la terza giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026. La partita ha visto una forte affluenza di tifosi ospiti, tanto che alcuni settori dello stadio sono stati temporaneamente riservati ai sostenitori palermitani in eccesso rispetto alla capienza del settore ospiti. Proprio questa situazione ha generato tensioni e comportamenti che hanno portato agli episodi contestati e alle conseguenti denunce e sanzioni.

