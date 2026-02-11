Botte e minacce in un asilo nido a Verona, 5 maestre interdette per un anno: riprese dalle telecamere nascoste

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Verona cinque maestre di un asilo nido privato del centro sono state interdette dall’esercizio della professione per un anno, al termine di un’indagine dei carabinieri avviata a dicembre 2025. La struttura è stata sequestrata: le accuse ruotano attorno a presunti maltrattamenti su bambini tra 9 mesi e 3 anni, documentati da telecamere nascoste.

La chiusura dell’asilo nido privato a Verona

La Procura della Repubblica di Verona ha disposto la chiusura e il sequestro probatorio di un asilo nido privato nel centro cittadino al termine di un’indagine avviata nel dicembre 2025 dal Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme alla Stazione Carabinieri di Verona Principale (con il supporto del NAS di Padova).

Durante gli accertamenti sarebbero state installate telecamere all’interno della struttura, da cui sarebbero emersi episodi di maltrattamenti.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Sulla base degli esiti dell’indagine, il GIP del Tribunale di Verona ha emesso un’ordinanza di misura cautelare interdittiva: per cinque educatrici è scattato il divieto temporaneo di esercitare la professione per la durata di un anno. L’asilo è stato sottoposto a sequestro probatorio.

Le violenze sui bambini mostrare dalle telecamere

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso i filmati, i bambini sarebbero stati spostati con strattonamenti e spintoni e avrebbero subito schiaffi e pizzicotti al corpo e al volto.

Nelle immagini comparirebbero anche tirate d’orecchie e di capelli, oltre a minacce e punizioni. In alcuni casi, sempre stando alla ricostruzione, i piccoli sarebbero stati legati alle seggioline durante i pasti e sarebbero stati lanciati giocattoli contro di loro.

Tra gli episodi più gravi riportati, una bambina sarebbe stata chiusa in uno sgabuzzino buio e le sarebbe stato messo a forza il ciuccio in bocca.

Le prossime verifiche e l’appello ai genitori

Con il sequestro dell’immobile e l’interdizione delle cinque maestre, l’obiettivo è interrompere ogni possibile condotta lesiva e consentire ulteriori approfondimenti sulla vicenda.

Le indagini proseguono per definire nel dettaglio numero e contesto degli episodi contestati, mentre i genitori dei bambini coinvolti, che potrebbero presto essere sentiti in Procura, restano in attesa di chiarimenti sull’accaduto.

Come chiarito dal procuratore Raffaele Tito, le Forze dell’Ordine sono al momento “a disposizione di tutti i genitori – in questo momento giustamente preoccupati – che vogliano collaborare per la ricerca della verità”.