È stato disposto l’arresto domiciliare per un 49enne di Foligno, ritenuto responsabile di atti persecutori, revenge porn e lesioni personali aggravate. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto, a seguito di una denuncia presentata circa 15 giorni fa da una donna con cui l’uomo aveva avuto una relazione extraconiugale.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti del Commissariato di Foligno è scaturito da una denuncia dettagliata della vittima, che ha raccontato di aver iniziato pochi mesi prima una relazione con il 49enne. Ben presto, però, l’uomo si sarebbe mostrato estremamente possessivo e geloso, con comportamenti caratterizzati da abuso di alcol e da episodi di violenza sia fisica che psicologica.

Episodi di violenza e minacce

La donna ha riferito agli investigatori di essere stata sottoposta a un controllo ossessivo dei propri spostamenti, subendo insulti pesanti, minacce frequenti e, in più occasioni, vere e proprie aggressioni fisiche. In particolare, la vittima ha descritto un episodio in cui l’uomo, probabilmente sotto l’effetto dell’alcol, dopo averla insultata e minacciata, l’avrebbe colpita con calci e afferrata per il collo, esercitando una pressione dolorosa su un occhio.

Il caso di revenge porn

Le indagini hanno permesso di accertare anche un grave episodio di revenge porn. L’uomo, per aumentare la pressione psicologica sulla donna, avrebbe minacciato di diffondere un video a contenuto sessuale che li ritraeva insieme. La minaccia si è poi concretizzata con l’invio del video a un unico destinatario tramite chat, seguito dalla rapida cancellazione del file.

L’intervento delle autorità giudiziarie

La gravità dei fatti emersi ha spinto la Procura della Repubblica di Spoleto a richiedere una misura cautelare immediata nei confronti dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, in materia di sostanze stupefacenti e per guida in stato di ebbrezza. Il G.I.P. presso il Tribunale di Spoleto ha accolto la richiesta, disponendo l’ordinanza di arresti domiciliari.

