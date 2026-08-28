Botte e umiliazioni ai bambini dell'asilo ad Aliano, due insegnanti sospese

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due insegnanti della scuola dell’infanzia di Aliano sono state sospese dall’esercizio della loro funzione a seguito di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera. La misura cautelare, richiesta dalla Procura della Repubblica, è stata applicata dopo che sono emersi gravi indizi di maltrattamenti aggravati ai danni di bambini tra i tre e i cinque anni. Le indagini sono state avviate in seguito alle segnalazioni di alcune madri che avevano notato cambiamenti nel comportamento dei figli. L’ordinanza prevede la sospensione delle due indagate fino al termine dell’anno scolastico 2026-2027.

Le segnalazioni delle famiglie e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio nel gennaio 2026 quando alcune madri, accompagnate dalla rappresentante di classe, si sono rivolte ai militari per denunciare comportamenti anomali nei propri figli. I bambini, durante il gioco in casa, avrebbero ripetuto espressioni offensive e minacciose mai sentite prima, attribuendole alle insegnanti. Alcuni minori hanno anche riferito di aver subito o assistito a episodi di violenza fisica e a comportamenti umilianti.

Le preoccupazioni delle famiglie sono state raccolte dai Carabinieri di Aliano, che hanno immediatamente informato la Procura della Repubblica di Matera. Sulla base delle segnalazioni, la Procura ha delegato le indagini ai Carabinieri e ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a effettuare riprese audio e video all’interno della scuola dell’infanzia. Le attività tecniche si sono protratte per circa un mese, documentando numerosi episodi tra il 3 marzo e il 10 aprile 2026.

I comportamenti contestati alle insegnanti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il materiale acquisito ha permesso di rilevare condotte reiterate di violenza fisica e psicologica nei confronti dei bambini. Le azioni contestate comprendono strattonamenti, spinte, schiaffi, scuotimenti, trascinamenti e altre forme di impiego della forza fisica. Le insegnanti avrebbero inoltre rivolto ai piccoli espressioni offensive, mortificanti e minacciose, mostrando atteggiamenti di particolare aggressività e scarsa tolleranza verso comportamenti tipici dell’età prescolare.

Un sistema punitivo al posto del metodo educativo

L’ordinanza evidenzia come, in più occasioni, sia stato sostituito al metodo educativo un sistema prevalentemente punitivo. Questo sarebbe stato attuato anche tramite l’isolamento di alcuni bambini dagli altri, la privazione delle attività ricreative all’esterno, l’obbligo di rimanere seduti da soli o con il capo chino e la minaccia di ulteriori punizioni. Le condotte contestate sarebbero state poste in essere durante i rispettivi turni di servizio delle due insegnanti e avrebbero coinvolto più bambini, alcuni dei quali ripetutamente destinatari di atteggiamenti violenti, intimidatori, offensivi o prevaricatori.

La valutazione del Giudice e la misura cautelare

Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che le riprese audio e video, insieme agli altri elementi raccolti dai Carabinieri, costituiscano un quadro di gravità indiziaria in relazione al delitto di maltrattamenti. Nell’ordinanza si sottolinea che il ricorso sistematico alla violenza fisica o psicologica come metodo ordinario di trattamento del minore, anche se apparentemente giustificato da finalità educative, può integrare il delitto di maltrattamenti e non la meno grave ipotesi dell’abuso dei mezzi di correzione.

Il rischio di reiterazione e la sospensione dall’insegnamento

La misura cautelare è stata ritenuta necessaria per prevenire il rischio che condotte analoghe possano essere ripetute alla ripresa delle attività scolastiche. Il Giudice ha valutato la pluralità e la varietà degli episodi contestati, la loro ripetizione in poco più di un mese e il fatto che siano stati determinati da normali manifestazioni di vivacità dei bambini. La sospensione dall’esercizio della funzione di insegnante è stata considerata proporzionata e adeguata a neutralizzare il pericolo di reiterazione, impedendo alle indagate di svolgere attività che comportino l’affidamento e la vigilanza di minori nella scuola dell’infanzia.

L’esecuzione della misura rappresenta l’esito di un’articolata attività investigativa svolta dai Carabinieri di Aliano sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Matera.

IPA