Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ammonimento per violenza domestica ad Ancona nei confronti di un quarantenne italiano, accusato di aver ripetutamente maltrattato la compagna. Il provvedimento è stato disposto a seguito di un episodio di aggressione avvenuto nell’abitazione condivisa dalla coppia.

Il provvedimento del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo di circa quarant’anni di nazionalità italiana. L’uomo è stato ritenuto responsabile di condotte maltrattanti e di violenza sia verbale che fisica ai danni della propria compagna.

L’episodio che ha fatto scattare l’ammonimento

L’ultimo episodio che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine si è verificato durante un litigio nell’abitazione della coppia. In questa occasione, l’uomo ha aggredito fisicamente la donna, colpendola al volto e causandole un evidente arrossamento. Le urla provenienti dall’appartamento hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno richiesto l’intervento delle autorità.

L’intervento delle forze dell’ordine

Quando il personale delle forze dell’ordine è giunto sul posto, ha trovato la situazione particolarmente tesa. L’uomo ha mostrato un atteggiamento oppositivo e ha cercato di minimizzare l’accaduto, sostenendo che si trattasse semplicemente di un litigio familiare. Tuttavia, gli agenti hanno riscontrato elementi che confermavano la natura violenta e reiterata delle condotte dell’uomo.

La misura di prevenzione

Alla luce dei fatti, il Questore di Ancona ha ritenuto necessario adottare una misura di prevenzione nei confronti del quarantenne, invitandolo formalmente a rispettare la legge e ad astenersi dal ripetere simili comportamenti in futuro. L’ammonimento rappresenta un atto formale che mira a prevenire ulteriori episodi di violenza domestica e a tutelare la vittima.

I dati sugli ammonimenti

Dall’inizio dell’anno, sono stati 62 ammonimenti emessi dal Questore Capocasa, a testimonianza dell’impegno costante delle autorità nel contrastare i fenomeni di violenza domestica e nel tutelare le vittime. L’ultimo provvedimento adottato ad Ancona si inserisce in questo quadro di attenzione e prevenzione.

IPA