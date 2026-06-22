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Sei giovani sono stati denunciati dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte del 7 giugno a Mantova, in Piazza Broletto. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare il movente, legato a pesanti offese rivolte a una donna. Gli autori, alcuni con precedenti, sono stati identificati e deferiti all’Autorità Giudiziaria.

La dinamica dell’aggressione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile della Questura di Mantova ha portato avanti un’attività investigativa complessa, che ha permesso di risalire ai responsabili della brutale aggressione avvenuta in Piazza Broletto. Gli agenti hanno ricostruito i fatti grazie a testimonianze e accertamenti, individuando sei giovani coinvolti nell’episodio violento. Alcuni di loro risultano già noti alle forze dell’ordine per episodi simili.

L’episodio si è verificato nella notte del 7 giugno, quando un gruppo di giovani si è reso protagonista di una aggressione ai danni di un ragazzo e di una donna. Secondo quanto ricostruito, il movente sarebbe da ricercare nelle pesanti offese rivolte da uno degli indagati alla zia di una delle vittime. In quel momento, le due donne e il ragazzo si trovavano seduti ai tavolini del bar Lasagna, insieme a una terza donna. Il locale era stato poi sottoposto a sospensione della licenza dal Questore il 15 giugno, ai sensi dell’articolo 100 del TULPS.

La reazione violenta del gruppo

La situazione è degenerata quando il giovane è intervenuto in difesa della zia, provocando la reazione violenta dell’aggressore. A quel punto, anche gli altri membri del gruppo, identificati come il “branco”, hanno partecipato all’azione, colpendo il ragazzo con calci, pugni e persino con le sedie prelevate dal bar. L’aggressione si è svolta davanti a numerosi avventori e passanti, senza che la presenza di testimoni riuscisse a fermare la violenza.

La aggressione è proseguita per diversi minuti. Nemmeno l’intervento dell’altra donna, che ha cercato di difendere l’amico, è riuscito a placare il gruppo: anche lei è stata colpita e picchiata. Ad avere la peggio è stato il giovane intervenuto in difesa della congiunta, che ha perso i sensi a causa dei colpi ricevuti. È stato trasportato in ospedale in codice giallo e dimesso con una prognosi di 5 giorni, dopo aver riportato un trauma cranico e diverse abrasioni.

Le conseguenze giudiziarie

Al termine delle indagini, la Polizia di Stato ha identificato e denunciato in stato di libertà sei giovani all’Autorità Giudiziaria per la violenta aggressione. Gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. L’episodio ha destato forte preoccupazione nella comunità locale, anche per la presenza di precedenti simili a carico di alcuni dei coinvolti.

L’aggressione è avvenuta nei pressi del bar Lasagna, esercizio che pochi giorni dopo, il 15 giugno, è stato sottoposto a sospensione della licenza da parte del Questore, in applicazione dell’articolo 100 del TULPS. La decisione è stata presa anche alla luce dei gravi fatti avvenuti nella notte del 7 giugno, che hanno visto coinvolti clienti e passanti in una situazione di pericolo e violenza.

IPA