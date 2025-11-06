Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono ipotizzati i reati di maltrattamenti, violenza privata e sequestro di persona nell’inchiesta sulla cooperativa sociale Per Mano di Cuneo, che ha portato nei giorni scorsi all’arresto della direttrice della struttura Emanuela Bernardis e della coordinatrice Marilena Cescon, cui si aggiungono 4 arresti domiciliari e 11 divieti di avvicinamento. Un’altra ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti riguarda anche la frode nelle pubbliche forniture. L’Asl Cuneo 1, ad esempio, ha pagato 1,4 milioni di euro solo nel periodo compreso tra il 2024 (l’indagine è partita a dicembre) e il giugno scorso. Gli indagati sono in totale 21, 4 restano a piede libero. “Abbiamo potuto vedere registrazioni aberranti” afferma il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei carabinieri. “Gli ospiti erano in condizioni psicofisiche di assoluto disagio” aggiunge il procuratore capo Onelio Dodero. Fonte: ufficio stampa carabinieri di Cuneo (NPK)