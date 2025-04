Botte, minacce con il coltello e insulti razzisti al vicino che festeggia la fine del Ramadan a Bressanone

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Episodio di odio razziale a Bressanone: un anziano di 75 anni è stato denunciato per minaccia e violenza nei confronti dei vicini di casa. I fatti si sono svolti durante la serata dell’altro ieri, quando l’uomo, infastidito dai festeggiamenti per la fine del Ramadan, ha aggredito verbalmente e fisicamente la famiglia pachistana.

Dettagli dell’incidente

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’anziano, identificato come E. L., ha iniziato a urlare “ne**o di mer*a” e altri insulti razzisti dopo aver citofonato insistentemente alla porta dei vicini. In un crescendo di ira, ha brandito un grosso coltello da cucina, minacciando di morte il capo famiglia. La vittima, spaventata, ha filmato la scena con il suo smartphone, ma l’azione ha scatenato ulteriormente l’aggressore, che ha colpito il vicino con un pugno e un calcio, danneggiando anche il cellulare.

Denuncia e conseguenze legali

Nella giornata di ieri, la vittima si è recata presso gli uffici del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bressanone per sporgere una denuncia formale, presentando il video come prova. Non era la prima volta che l’anziano si scagliava contro la famiglia per questioni di vicinato. Al termine delle indagini, E. L. è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Bolzano per i reati di violenza privata, minaccia aggravata e percosse, aggravati dall’odio razziale.

Provvedimenti delle autorità

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso nei confronti dell’uomo la Misura di Prevenzione Personale prevista dal Codice delle Leggi Antimafia, con un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza. Sartori ha sottolineato la gravità dell’episodio, definendolo un inqualificabile atto di inciviltà con espressioni di violenza verbale a sfondo razziale. Ha ribadito la necessità di sanzionare tali comportamenti per prevenire situazioni critiche per l’ordine pubblico.