Un 44enne denunciato e 370 manufatti artigianali sequestrati nella provincia di Benevento per contrastare la produzione e il commercio illegale di fuochi d’artificio non conformi. L’intervento è stato effettuato ieri pomeriggio, durante i controlli intensificati in occasione delle festività natalizie.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’intervento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Divisione Amministrativa della Questura di Benevento ha portato avanti un’attività di vigilanza mirata al controllo del commercio e della detenzione di prodotti pirotecnici. Nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale situato nella provincia, gli agenti hanno scoperto e sequestrato 370 manufatti artigianali non classificati, privi delle necessarie certificazioni di sicurezza.

Il materiale sequestrato: candele romane e prodotti non conformi

Durante l’ispezione, sono state rinvenute tre candele romane con un contenuto esplosivo netto di gr. 986 e 370 manufatti cilindrici artigianali, non riconosciuti dal Ministero dell’Interno e sprovvisti di marcatura CE, per un peso complessivo di Kg 20. Questi prodotti, essendo privi delle certificazioni richieste dalla normativa vigente, rappresentano un serio rischio per la sicurezza pubblica.

Le accuse e la denuncia

Il titolare dell’attività commerciale, un 44enne della provincia di Benevento, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente. Le accuse a suo carico riguardano la fabbricazione e commercio abusivo di materie esplodenti e la violazione del divieto di detenzione, produzione e vendita di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo rafforzati in vista delle festività, periodo in cui aumenta il rischio legato all’uso improprio di fuochi d’artificio non regolamentati.

