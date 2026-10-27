Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un arresto per rapina aggravata e lesioni personali dopo l’aggressione a un giovane. Un cittadino marocchino di 26 anni è stato fermato dalla Polizia a Taranto dopo essere stato rintracciato vicino alla propria abitazione: avrebbe sottratto uno smartphone e un giubbotto e ferito la vittima con una bottiglia di vetro e alcuni pugni.

Taranto: l’intervento all’spedale “SS. Annunziata”

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Volante è intervenuta al pronto soccorso dell’Ospedale “SS. Annunziata” dopo una segnalazione del 118, che aveva richiesto soccorso per un giovane aggredito. Gli agenti hanno identificato la vittima, un 23enne di origine bangladese, che presentava una vistosa ferita alla fronte.

Il racconto della vittima

Il giovane ha riferito di essere stato nel parcheggio rialzato vicino al Mercato Fadini insieme a un conoscente occasionale. Secondo la sua ricostruzione, l’uomo si sarebbe impossessato del suo smartphone. Quando ha provato a riprenderlo, sarebbe stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e, dopo essere caduto a terra, raggiunto al volto da diversi pugni. L’aggressore si sarebbe poi allontanato portando con sé anche il giubbotto della vittima.

Il ritrovamento degli oggetti

Gli accertamenti avviati dagli agenti hanno permesso di rintracciare il presunto responsabile nei pressi del domicilio. Durante il controllo, il 26enne aveva ancora con sé sia lo smartphone sia il giubbotto, che sono stati restituiti al proprietario.

Arresto e indagini

Dopo la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente, l’uomo è stato arrestato e condotto nella Casa circondariale locale. Le indagini e gli accertamenti proseguono anche per verificare la regolarità della sua permanenza sul territorio italiano.

IPA