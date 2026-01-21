Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Bottiglie di vetro vuote e aste metalliche sono state trovate dalla polizia di Stato in pullman di tifosi tedeschi in arrivo nella Capitale per Roma-Stoccarda, la partita di Europa League in programma per domani sera all’Olimpico di Roma. Il piano sicurezza della Questura in vista del match è scattato stamattina. Intercettati intorno alle 11:30 alla barriera autostradale di Roma Nord sette pullman con a bordo la componente della tifoseria tedesca “a rischio”. Tutti i supporters tedeschi sono stati identificati con il supporto della polizia scientifica. Nelle stive dei pullman sono state trovate decine di bottiglie di vetro vuote e in una, in particolare, alcune aste metalliche che sono state consegnate al personale delle forze di polizia.