Botulino in Italia, quali sono le regioni a rischio e come evitare che la tossina si sviluppi negli alimenti

In Italia torna l’allarme botulino: prima i due morti e i quattordici ricoverati a Diamante (Calabria) per un panino contaminato dalla tossina botulinica. Poi il ritiro precauzionale di alcuni lotti di friarielli alla napoletana dagli scaffali dei supermercati. Il rischio botulino, oggi, in Italia si impenna in particolare in determinate regioni del Centro e del Sud.

Botulino, in Italia quattro regioni ad alto rischio

L’Italia figura stabilmente ai primi posti in Europa per tasso di incidenza di botulismo: secondo i dati dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità), dal 1986 al 30 settembre 2022 sono stati confermati 406 episodi che hanno coinvolto 599 persone.

Il Centro nazionale di riferimento per il botulismo, guidato da Fabrizio Anniballi, ha tracciato una mappa delle aree più colpite.

iStock Kristina Kuptsevich

“La maggior parte dei casi di botulismo che noi osserviamo e confermiamo in laboratorio si verifica in Campania, Puglia, Sicilia e Lazio, quindi nel Centro Sud”, ha spiegato Annibali raggiunto dal quotidiano Il Messaggero.

La spiegazione, probabilmente, va ricercata nel fatto che in queste quattro regioni c’è una tradizione a fare conserve alimentari più radicata rispetto alle regioni del nord.

La Basilicata, in cui la tradizione conserviera è altrettanto forte, viene risparmiata dalla statistica perché si tratta di una regione meno popolosa delle altre, e per questo motivo registra un minor numero di casi.

La tradizione di fare le conserve in casa, sia dolci che salate, da un lato è espressione di cultura gastronomica, dall’altro può aumentare il rischio di contaminazione da Clostridium botulinum, il batterio capace di produrre la tossina potenzialmente letale.

Nel Nord Italia, pur esistendo casi sporadici, la minore frequenza è attribuibile a una diversa cultura alimentare e a una maggiore dipendenza da prodotti industriali.

L’ultimo allarme botulino, come anticipato, ha riguardato in via precauzionale dei prodotti industriali: alcuni lotti di friarielli alla napoletana potenzialmente contaminati dal botulino.

Come agisce il botulino

La tossina botulinica diventa pericolosa quando viene assorbita a livello intestinale o, più raramente, attraverso una ferita. Negli alimenti contaminati, la tossina sopravvive all’ambiente gastrico grazie a proteine protettive, per poi liberarsi nell’intestino e raggiungere le terminazioni nervose. Qui blocca il segnale che comanda la contrazione muscolare, causando una paralisi progressiva che può coinvolgere anche i muscoli respiratori.

Bastano quantità minime: una punta di cucchiaino può essere sufficiente a provocare la malattia, in alcuni casi con esiti letali.

Come riconoscere un alimento a rischio botulino

Non esistono segnali visibili o odori specifici della presenza di botulino. I sintomi dell’alterazione del prodotto possono essere generici:

deformazione di barattoli e lattine per la produzione di gas;

coperchi metallici rigonfi o che fanno “clic clac”;

fuoriuscita di liquidi o cambiamenti anomali di colore e consistenza;

presenza di bollicine all’interno, simili a quelle dello spumante;

fuoriuscita del contenuto all’apertura.

In caso di sospetto botulino, il consiglio è uno solo: non assaggiare, ma buttare immediatamente.

Gli alimenti più a rischio botulino in Italia

I casi di botulismo in Italia riguardano quasi esclusivamente prodotti di produzione domestica. Il settore industriale adotta standard di sterilizzazione e controlli tali da ridurre enormemente il rischio.

Gli alimenti che più spesso compaiono nelle indagini epidemiologiche sono:

conserve di funghi sott’olio;

cime di rapa (in acqua o sott’olio);

olive (soprattutto sott’olio o da forno);

verdure varie conservate sott’olio.

Sintomi del botulino

La sintomatologia del botulino compare di solito tra 24 e 72 ore dal consumo dell’alimento contaminato, ma in alcuni casi può manifestarsi anche dopo diversi giorni. Più breve è il tempo di incubazione, maggiore è la gravità della malattia.

I primi segni possono includere difficoltà a parlare, deglutire e respirare, visione doppia e debolezza muscolare.

Come prevenire il botulismo

I consigli per ridurre il rischio botulino comprendono:

sterilizzazione accurata nelle conserve domestiche (utilizzo di pentole a pressione e tempi adeguati);

conservazione in frigorifero dopo l’apertura, anche per prodotti a lunga scadenza;

rispetto delle indicazioni in etichetta sui tempi di consumo;

evitare lunghi periodi di conservazione dopo l’apertura, anche in frigo.

Un errore comune è tenere in frigorifero per mesi un barattolo già aperto, pensando che l’olio basti a proteggere il contenuto.