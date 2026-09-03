Bovino finisce in un dirupo a Fiastra vicino Macerata, il video del salvataggio da parte dei vigili del fuoco

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Un bovino adulto è caduto in un dirupo e poi è stato recuperato con l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco. È accaduto poco dopo le 9 nella zona dei Piani di Ragnolo in territorio di Fiastra (Macerata). La squadra dei vigili del fuoco di Camerino, unitamente all’elicottero Drago del Reparto Volo di Pescara, ha effettuato le operazioni di recupero dell’animale. Il bovino è stato recuperato vivo e, al termine delle operazioni, è stato affidato alle cure del veterinario.