Box office da record per Odissea di Nolan in Italia, incassi super e obiettivo un miliardo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

“Odissea” di Christopher Nolan conquista il secondo weekend con 10,6 milioni di euro in Italia, +6% rispetto al debutto, superando i 26,7 milioni totali di incassi al box office. Con l’obiettivo dichiarato di raggiungere il miliardo, il film va a gonfie vele anche negli Stati Uniti dove ha già raggiunto 286 milioni di dollari.

Odissea di Nolan sbanca il box office

Il kolossal che rievoca le gesta di Ulisse continua a macinare record nelle sale italiane. Nel secondo fine settimana di programmazione, tra il 23 e il 26 luglio, la pellicola distribuita da Universal ha incassato 10,6 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al weekend d’esordio.

L’andamento è considerato insolito per un film già uscito da una settimana. Può essere spiegato con il passaparola positivo e con quella che gli addetti ai lavori chiamano “FOMO“, la paura di restare esclusi da un fenomeno di cui tutti parlano.

ANSA

Gli incassi da record in Italia

Il totale complessivo dell’Odissea di Nolan ha così superato quota 26,7 milioni di euro: per la precisione 26.780.158 euro.

A trainare il risultato è stata soprattutto la giornata di domenica 26 luglio, quando il film ha incassato oltre 3,7 milioni di euro, il miglior dato giornaliero dall’uscita in sala. Anche la media per copia è salita, toccando i 17.169 euro distribuiti su 620 cinema.

Questi numeri hanno permesso a “Odissea” di scavalcare, per incasso complessivo, pellicole già in programmazione da diverse settimane come “Il diavolo veste Prada 2”, fermo a poco più di 32 milioni.

Gli effetti del film sul settore

Il successo del film ha avuto un effetto trainante sull’intero comparto. Luglio 2026 si è trasformato nel mese più redditizio mai registrato dall’introduzione del sistema di rilevamento Cinetel, con 43,5 milioni di euro incassati complessivamente dalle sale italiane.

Questa cifra supera il precedente primato di poco più di 42 milioni fissato nel 2011, quando gli spettatori erano stati circa 400mila in più. Anche il confronto su base annua premia il film di Nolan, che porta il box office italiano a un +29% rispetto al 2025 e a un +33% rispetto al 2024, con le presenze in crescita rispettivamente del 21% e del 24%.

Gli incassi di Odissea nel mondo

Intanto, negli Stati Uniti il film ha raggiunto 286.371.800 dollari in appena dieci giorni di programmazione, pari al 44,8% dell’incasso mondiale complessivo.

Nel suo secondo weekend americano la pellicola ha incassato altri 87 milioni di dollari, con un calo di appena il 30% rispetto al debutto: si tratta del ritmo di tenuta migliore mai registrato per un film che ha esordito oltre i 100 milioni di dollari.

A livello globale il totale ha già superato i 639 milioni di dollari, con alcune stime che ipotizzano un traguardo finale compreso tra 1,3 e 1,5 miliardi. Con tali cifre, “Odissea” ne uscirebbe consacrato come uno dei maggiori successi commerciali della storia recente del cinema.