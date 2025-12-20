Boxe, Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul per KO ma hanno "vinto" entrambi: la maxi cifra guadagnata

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Non un semplice incontro di boxe ma un evento planetario, con tanto di diretta su Netflix, milioni di follower di mezzo e soprattutto un guadagno stellare che ha reso felice vincitore e sconfitto. Per la cronaca Anthony Joshua ha messo KO Jake Paul: il campione sul viale del tramonto ha avuto la meglio sullo youtuber, ma non è esagerato affermare che, vista la cifra incassata, abbiano vinto e gioito entrambi.

L’incontro tra Anthony Joshua e Jake Paul

L’incontro è andato in scena a Miami, al Kaseya Center.

Anthony Joshua, ben lontano dalla sua miglior condizione, ha messo KO Jake Paul al sesto round.

ANSA

Il campione di boxe Anthony Joshua

Un finale se vogliamo scontato, al culmine di una gara che però di scontato non ha avuto nulla, con tanto di diretta mondiale su Netflix.

La maxi cifra guadagnata da Anthony Joshua e Jake Paul

Proprio Jake Paul, che ha tenuto più di quanto non potesse sperare, ha creato un evento mediatico unico nel suo genere.

Ha riempito l’impianto e ha creato attenzione e interesse verso un incontro di boxe in cui la differenza tra lui e l’avversario era evidente.

E alla fine entrambi ne sono usciti con le tasche piene: 92 milioni di dollari a testa è il bottino guadagnato da Anthony Joshua e Jake Paul per l’incontro di Miami.

Chi è Anthony Joshua

Anthony Joshua è un pugile inglese classe 1989: è stato due volte campione del mondo e detentore dei titoli mondiali IBF, WBA, WBO e IBO.

Ha inoltre vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 contro l’italiano Roberto Cammarelle e una medaglia d’argento ai Mondiali di Baku del 2011.

Fino a dicembre 2023 è stato ritenuto al secondo posto al mondo come miglior pugile peso massimo da BoxRec.

Reduce, però, da una pesantissima sconfitta contro Daniel Dubois, Anthony Joshua è ritenuto un campione sul viale del tramonto.

Chi è Jake Paul

Classe 1997, Jake Paul è uno youtuber, attore e pugile statunitense.

La sua carriera di pugile è iniziata nel 2018, quando ha sconfitto lo youtuber britannico Deji Olatunji in una gara amatoriale. Passando al professionismo, Paul ha battuto un altro youtuber, AnEsonGib, nel gennaio 2020, tramite KO tecnico, e da allora ha avuto altri sette incontri.

La differenza con un campione affermato come Anthony Joshua comunque era troppo evidente e non solo per questioni fisiche (il britannico è alto 13 centimetri e pesa 12 kg in più dell’americano).

Nel match-show di Miami, Jake Paul è andato KO al sesto round quando è stato colpito da un gancio destro che non lo ha solo mandato al tappeto ma gli ha anche rotto la mascella.