Bozhinov ha un malore in campo durante Juve Stabia - Pisa, Bassetti: "Chi decide di giocare con questo caldo?"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Paura in Serie B durante la partita di calcio fra Juve Stabia e Pisa: il difensore Rosen Bozhinov sviene per un malore per probabile disidratazione, con la gara che viene sospesa per poi riprendere dopo il ricovero in ospedale. L’infettivologo Matteo Bassetti attacca su Facebook la scelta di giocare alle 15 col caldo estremo, chiedendo regole nuove per tutelare calciatori, arbitri e pubblico.

Juve Stabia – Pisa, malore in campo

L’episodio è accaduto domenica 6 settembre allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, durante la sfida di Serie B tra Juve Stabia e Pisa.

Al 40esimo minuto del primo tempo il difensore bulgaro del Pisa Rosen Bozhinov si è accasciato improvvisamente a terra, restando privo di sensi per alcuni istanti e accusando anche un principio di convulsioni.

I compagni di squadra lo hanno subito circondato per proteggerlo, mentre lo staff medico interveniva sul terreno di gioco tra il silenzio dello stadio. Il giocatore è stato portato fuori in barella e trasferito in ospedale a bordo di un’ambulanza. In seguito al malore, l’arbitro Calzavara ha deciso di sospendere temporaneamente l’incontro.

Come sta Bozhinov

Dopo qualche minuto, dal Pisa sono arrivate notizie rassicuranti. Bozhinov non avrebbe mai perso i sensi ed è rimasto cosciente durante tutto il trasporto in ospedale.

Tra le ipotesi avanzate dal club toscano figura una crisi di disidratazione, aggravata dalle temperature molto elevate che caratterizzavano il pomeriggio campano, con il match iniziato alle ore 15.

Una volta arrivati aggiornamenti positivi sulle sue condizioni, le due squadre sono rientrate in campo dopo un breve riscaldamento e la partita è ripresa dal minuto di interruzione, sul punteggio di 0-0.

La critica di Matteo Bassetti

A intervenire sull’episodio è stato Matteo Bassetti, che in un post pubblicato su Facebook ha messo in discussione le scelte organizzative del sistema calcio italiano.

“Ma davvero dobbiamo aspettare che qualcuno si senta male per capire che così non si può giocare?” si è domandato l’infettivologo. “Chi decide che è sicuro giocare a calcio in queste condizioni? Un calciatore non è una macchina. È un essere umano sottoposto a uno sforzo fisico enorme, per 90 minuti, sotto il sole e con temperature elevate”.

Bassetti ha ricordato che a essere esposti al caldo non sono solo i calciatori ma anche arbitri, staff e migliaia di spettatori sugli spalti. “Il clima è cambiato. Le temperature sono cambiate. E devono cambiare anche le regole. I medici dello sport non possono limitarsi a intervenire quando qualcuno crolla. Devono avere voce in capitolo prima che inizi la partita” ha aggiunto, sostenendo anche che dovrebbero poter influire su un’eventuale sospensione delle gare, in caso di condizioni avverse.

“E chi organizza i campionati deve assumersi la responsabilità delle proprie decisioni” ha aggiunto Bassetti. “Spostare una partita alle 18, alle 20 o alle 21 non rovina il calcio. Un malore grave, invece, potrebbe rovinarlo per sempre”. Il medico ha chiuso il suo intervento con un appello netto: “Il calcio è uno spettacolo. La salute non lo è. Prima vengono le persone. Poi il calendario. Poi gli interessi.”