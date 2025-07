Braccialetto elettronico e social vietati a Bolsonaro, si rischia crisi diplomatica Brasile-Usa: cosa succede

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La prima sezione della Corte suprema del Brasile ha imposto nuove misure cautelari a Jair Bolsonaro. Braccialetto elettronico, coprifuoco domiciliare notturno, divieto di contatti con altri indagati e diplomatici stranieri, oltre all’interdizione dai social media per l’ex presidente del Paese sudamericano. E visto l’ennesimo endorsement fatto poche ore prima da Donald Trump, lo scontro tra Bolsonaro e la giustizia brasiliana rischia seriamente di trasformare il caso in una crisi diplomatica senza precedenti tra Washington e Brasilia. Bolsonaro è sotto processo per un tentato colpo di Stato.

Cosa ha deciso la Corte Suprema su Bolsonaro

La prima sezione della Corte suprema del Brasile ha dunque convalidato le misure cautelari imposte dal giudice Alexandre de Moraes all’ex presidente, Jair Bolsonaro.

In esecuzione dell’ordine del giudice supremo, confermato dalla Procura della Repubblica, la polizia federale ha imposto a Bolsonaro la cavigliera elettronica, l’obbligo di non abbandonare la residenza nelle ore notturne e di non avvicinarsi alle sedi di ambasciate.

ANSA

Jair Bolsonaro, ex presidente del Brasile

La polizia ha inoltre disposto il divieto per Bolsonaro di accedere alle reti sociali, ritiene plausibile il pericolo di fuga. Bolsonaro, infatti, avrebbe manifestato in passato l’intenzione di rifugiarsi in un’ambasciata per evitare l’arresto.

Il processo e la “difesa” di Trump

Bolsonaro dal canto suo ha negato e ha definito una “suprema umiliazione” l’obbligo del braccialetto elettronico, respingendo l’accusa di voler fuggire.

La Corte Suprema del Brasile sta giudicando Bolsonaro per un suo eventuale ruolo nel presunto tentativo del precedente esecutivo di impedire l’insediamento dell’attuale presidente Lula.

E Donald Trump ha più volte chiesto “lo stop immediato” del processo contro l’ex presidente brasiliano, alla sbarra per il tentato golpe del 2022.

Il coinvolgimento degli Stati Uniti

Per il giudice Alexandre de Moraes, Bolsonaro avrebbe in modo “cosciente e volontario” ammesso durante un’intervista di aver cercato di estorcere un’amnistia alla giustizia brasiliana, condizionando la revoca dei dazi del 50% imposti dagli Stati Uniti alla sua immunità nel processo per tentato colpo di stato.

“Un’audacia criminale senza limiti”, scrive il giudice nell’ordinanza. Dopo l’annuncio dei dazi Usa, motivati da Trump anche con il “trattamento” riservato a Bolsonaro, la magistratura indagava già su una possibile “strategia deliberata” per destabilizzare le istituzioni e danneggiare l’economia nazionale, coordinata dal figlio dell’ex presidente, Eduardo Bolsonaro.

Il deputato, residente negli Stati Uniti da marzo, conduce apertamente una campagna contro il sistema giudiziario brasiliano, facendo pressione su Washington per imporre sanzioni contro il giudice de Moraes, titolare delle indagini sul golpe.

Gli Usa ritirano il visto ai giudici brasiliani

Il governo Lula, pur considerando l’operazione una prova dell’indipendenza dei poteri in Brasile, ha dato per scontata la possibile reazione da parte di Trump, con il crescente timore che il presidente statunitense potesse colpire direttamente il giudice de Moraes.

E infatti il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha annunciato sul suo account ufficiale di X di aver disposto la revoca dei visti statunitensi del giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes, dei suoi familiari e dei suoi “alleati nel tribunale”.

Questi ultimi sono almeno 8 giudici su 11, stando alle votazioni degli ultimi mesi del massimo organo giuridico del Paese sudamericano che hanno portato alla decisione odierna. Rubio ha precisato che il provvedimento ha “effetto immediato”.