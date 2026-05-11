Bracciante Bakari Sako ucciso a Taranto dalla baby gang, in cinque fermati per l'omicidio del 35enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Svolta nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante maliano ucciso a Taranto: le indagini coordinate dalla Squadra Mobile hanno condotto al fermo di cinque giovani, tra cui un 15enne accusato di aver colpito mortalmente il 35enne con un’arma da taglio. La vittima stava andando al lavoro quando è stata accerchiata e aggredita nella città vecchia.

Cinque fermi per l’omicidio di Taranto

Bakari Sako, bracciante agricolo 35enne di origine maliana, è stato ucciso all’alba di sabato 9 maggio nel centro storico di Taranto. Al termine delle indagini, la polizia ha eseguito cinque provvedimenti di fermo: quattro riguardano minorenni tra i 15 e i 16 anni, mentre il quinto coinvolge un giovane di 20 anni, identificato come Fabio Sale.

Secondo gli investigatori sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente la vittima con un’arma da taglio, probabilmente un coltello o un cacciavite.

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L’aggressione a Bakari Sako

L’aggressione è avvenuta in piazza Fontana, nel cuore della città vecchia di Taranto. Bakari Sako si trovava nella zona con la sua bicicletta e uno zaino contenente vestiti e una bottiglia d’acqua.

Come ogni mattina, il 35enne stava raggiungendo il punto da cui avrebbe preso il pullman diretto nelle campagne di Massafra, dove lavorava come bracciante agricolo stagionale.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, coordinata dalla pubblico ministero Francesca Paola Ranieri, Sako sarebbe stato prima circondato dal gruppo di giovani e aggredito con pugni e spintoni.

Nel tentativo di sottrarsi alla violenza avrebbe provato a scappare, ma sarebbe stato inseguito e raggiunto dal quindicenne che lo avrebbe colpito almeno tre volte all’addome e nella zona toracica con un’arma da taglio.

Le indagini sul caso

Gli investigatori hanno lavorato senza sosta per giorni, analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella città vecchia. Le registrazioni avrebbero permesso di ricostruire le fasi dell’aggressione e identificare i presunti responsabili. Fondamentali anche alcune testimonianze raccolte nelle ore successive al delitto.

Bakari Sako, originario del Mali, viveva da tempo a Taranto e lavorava nei campi della provincia. Nelle prossime ore gli inquirenti formalizzeranno l’accusa di omicidio nei confronti dei cinque fermati.

Gli investigatori stanno inoltre cercando di chiarire il movente dell’aggressione. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un’atto nato per futili motivi degenerato in violenza estrema.