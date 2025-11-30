Bracciante indiano morto a Pontinia vicino a Latina, arrestato connazionale che lo ospitava: ipotesi omicidio

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Omicidio a Pontinia, in provincia di Latina, dove il 29 novembre un uomo di 37 anni di nazionalità indiana è stato trovato morto al lato di Strada della Torre nella serata di sabato. Il cadavere, che presentava evidenti segni di una morte violenta, era riverso a bordo strada, a poca distanza da un’abitazione isolata. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di avviare un’indagine serrata che ha portato a un arresto lampo.

Bracciante indiano morto a Pontinia

Come riporta La Nazione, la macabra scoperta è avvenuta su segnalazione di alcuni residenti della zona che, allertati dalla presenza del corpo, hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

A meno di ventiquattro ore dal ritrovamento del corpo, i militari hanno infatti fermato un uomo, anch’egli cittadino indiano di 38 anni, ritenuto gravemente indiziato dell’omicidio.

Il sospettato, regolare sul territorio nazionale ma già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, è stato trasferito al carcere di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il corpo della vittima presentava una profonda ferita alla testa, ma la causa esatta e fatale della morte non è stata ancora stabilita in via definitiva.

Per fare piena luce su questo aspetto, la salma è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria per il successivo esame autoptico.

Le indagini sull’omicidio

Le indagini, coordinate dal Pubblico Ministero di turno della Procura di Latina, si sono concentrate sin da subito sull’area circostante il luogo del ritrovamento.

Cruciale è stata l’identificazione e il sequestro di un’abitazione situata a pochi passi dal corpo della vittima.

Qui, nel corso dei sopralluoghi effettuati dai Carabinieri della Scientifica, sono emerse le tracce ematiche che hanno permesso di delineare il quadro indiziario a carico del trentottenne.

Le tracce di sangue e ulteriori elementi probatori sono stati repertati sia negli ambienti esterni che all’interno dell’immobile, facendo presumere che l’abitazione in questione possa essere il luogo dove il delitto è stato consumato.

L’identità della vittima e il movente

L’identità della vittima non è stata subito diffusa, ma le prime ricostruzioni hanno confermato che si trattava di un uomo tra i 36 e i 37 anni di origine indiana.

Simile origine aveva anche l’uomo fermato, proprietario dell’immobile sequestrato.

Si è scoperto, infatti, che la vittima era ospite del trentottenne da qualche mese.

Il movente che avrebbe spinto l’indagato a uccidere il connazionale non è ancora chiaro, e le indagini proseguiranno per comprendere il contesto esatto in cui è maturato l’evento.