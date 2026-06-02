Braccianti bruciati vivi nel Cosentino, fermati due uomini per omicidio: il video dell'aggressione è una prova

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dall’ipotesi di omicidio al video che incastra due uomini per omicidio plurimo. Fin da subito gli investigatori avevano escluso l’ipotesi dell’incidente nel caso della morte dei quattro braccianti avvenuta nel Cosentino, in un distributore di benzina ad Amendolara. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano due uomini dare fuoco al minivan con all’interno quattro persone e poi bloccare le portiere per impedire loro di fuggire dalle fiamme.

Omicidio plurimo ad Amendolara

La Procura di Castrovillari e la polizia, che fin da subito avevano riscontrato sospetti sulla tragica morte di quattro braccianti in provincia di Cosenza, hanno fermato due uomini. Contro di loro l’accusa è di omicidio plurimo.

A fare la differenza e a velocizzare le indagini, il video delle telecamere di videosorveglianza che li ha ripresi mentre davano fuoco al minivan e bloccavano le portiere per impedire ai quattro braccianti agricoli di salvarsi.

Le persone fermate, a loro volta due pakistani, sono state raggiunte durante la notte da un provvedimento di fermo e sono state a lungo interrogate in questura a Cosenza. Non viene esclusa l’ipotesi del caporalato, dove i caporali sono in molti casi a loro volta migranti e agiscono per altri.

Cosa è successo: il video

Il video è la prova che incastra i due pakistani che, fino a poco prima del rogo, si trovavano insieme agli altri quattro braccianti uccisi.

Infatti, secondo quanto mostrano i filmati delle telecamere, stavano viaggiando insieme e le sei persone coinvolte si conoscevano.

Nel video si vede l’auto venire parcheggiata vicino alla pompa di benzina. Mentre le fiamme iniziano a uscire dal minivan, due persone sono scese dal veicolo e hanno iniziato a bloccare le portiere.

L’intento era quello di impedire la fuga degli altri all’interno. Dal tragico video si può vedere l’auto muoversi, segno che le persone all’interno stavano cercando di fuggire dalle fiamme.

Le indagini

Anche se due sono le persone fermate, le indagini si stanno allargando e concentrando su contrasti tra gruppi di lavoratori migranti impiegati nei campi della Sibaritide.

In questa area, tra i monti del Pollino e della Sila, sono tantissimi i braccianti stranieri chiamati a lavorare per la raccolta stagionale di olivi, agrumi, riso, pesche e altro. Nella maggior parte dei casi, come racconta anche il Rapporto agromafie e caporalato dell’osservatorio Placido Rizzotto della Cgil, non hanno un contratto regolare.

Si parla di caporalato, un sistema che utilizza un intermediario, il caporale, che a sua volta ingaggia i lavoratori e li porta nei campi a lavorare, consegnando loro una paga giornaliera anche sotto i 20 euro per 10-14 ore di lavoro sotto al sole.

Sempre nella maggior parte dei casi si parla di persone straniere isolate, che vengono portate a vivere in baracche o casolari nei campi, senza servizi e che per stare in quelle condizioni comunque devono pagare, finendo magari indebitate con i caporali. Proprio per questo il fatto che fossero tutti connazionali ha spinto le indagini a guardare al sistema del caporalato dove i caporali sono, spesso, a loro volta migranti.