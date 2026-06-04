Braccianti uccisi ad Amendolara "perché non volevano stare in 10 nella stanza", lamentela prima della tragedia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Svolta nell’inchiesta sulla strage di Amendolara, dove quattro braccianti sono stati bruciati vivi in un minivan. Secondo il Gip, il movente potrebbe essere legato alle proteste delle vittime per le condizioni di vita e l’affollamento degli alloggi. Convalidato il fermo dei due pakistani Ahmed Safeer e Ali Raza, che restano in carcere.

Braccianti uccisi ad Amendolara, il movente

Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti stranieri sono morti carbonizzati all’interno di un minivan incendiato nei pressi di un distributore di carburante lungo la Statale 106.

Nelle ultime ore è emerso un movente che potrebbe aver portato al delitto. Secondo quanto riportato nel decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due indagati, i cittadini pakistani Ahmed Safeer e Ali Raza, la violenza potrebbe essere scaturita dalle proteste delle vittime per le condizioni abitative in cui erano costrette a vivere.

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In particolare, alcuni lavoratori avrebbero manifestato il proprio malcontento per il fatto di dover condividere una stanza con numerose altre persone, fino a dieci occupanti.

La lite prima della strage

Dalle ricostruzioni investigative emerge che la mattina dell’omicidio sarebbe scoppiata una lite tra una delle vittime e Ahmed Safeer. L’episodio sarebbe stato riferito agli investigatori da una persona vicina a uno degli indagati, che avrebbe appreso i dettagli direttamente da Ali Raza.

Durante il diverbio, Safeer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo. La situazione sarebbe degenerata al punto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, chiamate per sedare la rissa. Gli investigatori stanno cercando di comprendere se proprio quel litigio possa aver rappresentato il detonatore della successiva aggressione mortale.

Le immagini delle telecamere e il racconto del superstite

La svolta nelle indagini è arrivata grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza del distributore. Secondo la Procura di Castrovillari, le immagini mostrerebbero i due indagati mentre impediscono alle persone presenti nel veicolo di fuggire pochi istanti prima che il mezzo venga avvolto dalle fiamme.

Fondamentale anche la testimonianza dell’unico sopravvissuto, l’afghano Mohammad Taj Alamyar, riuscito a salvarsi rompendo un finestrino e scappando dal minivan in fiamme. L’uomo ha raccontato agli investigatori un contesto caratterizzato da sfruttamento lavorativo, minacce e mancati pagamenti, indicando possibili collegamenti con il fenomeno del caporalato.

Chi erano le vittime

Le quattro vittime sono state identificate come Waseem Khan, 29 anni, cittadino pakistano, e gli afghani Amin FazalKhogjani, 28 anni, Ullah Ismat Qiemi, 19 anni, e Safi Iayjad, 27 anni. Tutti vivevano insieme ad altri migranti in un’abitazione a Villapiana e lavoravano come braccianti agricoli tra Calabria e Basilicata.

Il Gip del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo nei confronti di Ahmed Safeer e Ali Raza, accusati di omicidio plurimo aggravato. Contestualmente è stata disposta la custodia cautelare nel carcere di Castrovillari.