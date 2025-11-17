Braccio della betoniera travolge operaio a Pozzallo, 36enne morto e un ferito nell'incidente in cantiere

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tragico incidente sul lavoro a Pozzallo, in provincia di Ragusa. Un operaio è morto travolto dal braccio di una betoniera utilizzata per il getto del cemento. L’uomo, di origini albanesi, aveva 36 anni. Nell’incidente è rimasto ferito, non gravemente, un collega che stava lavorando con lui. Il cantiere, di un’abitazione privata, è stato sequestrato e si indaga per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Operaio di 36 anni morto a Pozzallo

Tragedia in un’abitazione privata tra via San Giovanni e corso Vittorio Veneto a Pozzallo, in provincia di Ragusa.

Un operaio che stava lavorando al solaio del fabbricato in costruzione è rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

Il braccio della betoniera utilizzata per il getto del calcestruzzo ha improvvisamente ceduto, colpendo in pieno la vittima.

L’uomo, 36enne di origini albanesi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, ma per lui non c’è stato niente da fare.

All’ospedale di Modica si trova anche il collega che lavorava nello stesso cantiere. Il gruista, 47enne di Scicli, è rimasto ferito nell’incidente ma non in modo grave.

Le indagini sul crollo della betoniera

Il cantiere è stato messo sotto sequestro su disposizione della Procura di Ragusa, che ha aperto un’inchiesta sul caso.

I carabinieri e i tecnici dello Spresal stanno svolgendo i rilievi utili a ricostruire la dinamica esatta del tragico incidente.

Il settore edile è quello in cui si verifica il maggior numero di incidenti sul lavoro mortali.

Nei primi nove mesi del 2025, in Italia sono stati 575 i morti sul posto di lavoro, così come indicato dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering.

Il messaggio di Elly Schlein

Ospite da remoto di un’iniziativa del partito a Siracusa, sull’accaduto si è espressa la segretaria del Pd.

“Esprimiamo vicinanza ai familiari dell’operaio morto in un cantiere a Pozzallo, nel Ragusano” ha affermato Elly Schlein.

“Ma dobbiamo essere chiari – ha aggiunto la segretaria – sul piano della sicurezza dobbiamo fare molto di più”.

“Lo scorso anno gli ispettori del lavoro in Sicilia erano una settantina, per una regione che ha milioni di abitanti. Dobbiamo e possiamo fare di più” così si conclude l’appello della leader all’opposizione.