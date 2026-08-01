Braccio di ferro tra Mentana e Cairo sul futuro a La7, dal rinnovo al passaggio a Repubblica: tutte le ipotesi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Quale futuro per Enrico Mentana? Con il suo contratto che volge al termine e alla scadenza a fine 2026, il direttore di La7 è al centro delle speculazioni e di diverse trattative: dai battibecchi con il patron Urbano Cairo alle voci che lo vogliono a Gedi – e quindi a Repubblica – o a Mediaset, il noto giornalista 71enne si trova a un bivio importante della sua carriera.

Enrico Mentana e l’addio a La7: dove potrebbe andare

Continuano le voci e le trattative sul futuro di Enrico Mentana. Da 16 anni alla guida del telegiornale di La7, il 71enne è in scadenza di contratto e dal 1° gennaio 2027 potrebbe cambiare aria.

Dopo le parole recenti del giornalista, con annesse critiche alla gestione della rete, è arrivata la replica di Cairo che ha tenuto aperte le porte per un eventuale rinnovo. Intanto trapelano anche indiscrezioni per cui l’ex Rai e Mediaset si sarebbe visto con i vertici di Gedi.

Le parole di Urbano Cairo e l’ipotesi rinnovo

“Ci sono tanti mesi davanti, abbiamo tutto il tempo per confrontarci e trovare un accordo. Le porte sono aperte”, queste le parole in merito alla vicenda di Urbano Cairo, patron di La7: dichiarazioni che fanno trapelare quindi una dose di ottimismo sulla permanenza di Enrico Mentana alla direzione del tg.

Qualche tempo prima, a giugno, al Festival della Tv, il giornalista aveva attaccato la linea editoriale: “La7 è la nuova Raitre, è la tv anti-Meloni. Un elettore di centrodestra non può guardare i programmi della rete sentendosi a casa”, aveva detto.

Un braccio di ferro tra il volto della rete e la rete stessa che potrebbe durare fino al prossimo 31 dicembre, data della scadenza dell’accordo in essere. Mentana aveva specificato che ha intenzione di onorare il suo contratto fino alla fine e di decidere solo dopo che questo sia terminato. Secondo varie fonti, però, Mentana potrebbe dover attendere 18 mesi dopo la fine del contratto con La7 in virtù di una clausola di non concorrenza pattuita con la sua attuale tv.

Gedi, Repubblica e Mediaset, il futuro del giornalista

Non si tratta, tra l’altro, della prima volta che Mentana pare in procinto di lasciare La7. Già nel 2025 il direttore aveva pubblicato un post social che lasciava presagire l’addio poi non avvenuto.

Dal canto suo, il giornalista avrebbe diverse offerte sul suo tavolo. Da tempo si parla di un suo possibile ritorno a Mediaset con Pier Silvio Berlusconi che, anche di recente, ha sottolineato la stima che prova per lui. Ancora più calda, poi, potrebbe essere la pista che lo porterebbe a Gedi. Passata di mano da poco, l’azienda punterebbe a lanciare una rete all news e vorrebbe affidarla proprio a Mentana.

Ci sarebbe stato anche un incontro con l’amministratrice delegata di Gedi, Mirja Cartia d’Asero, con l’ipotesi di un incarico editoriale esterno, come la direzione di testate del gruppo, Repubblica in primis. “La dirige Stefano Cappellini, che ha lavorato con me a Matrix, un amico”, aveva detto Mentana. Secondo Affari Italiani il possibile successore di Mentana alla direzione de La7 potrebbe essere Giovanni Floris.