Un uomo denunciato e 16 cardellini sequestrati dai Carabinieri a Villa San Giovanni, dove è stato scoperto un deposito per l’uccellagione. L’intervento, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stato effettuato con il supporto del Nucleo Carabinieri Forestale di San Roberto e del Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Reggio Calabria. L’uomo è stato ritenuto responsabile di maltrattamento di animali, detenzione di fauna in condizioni incompatibili con il benessere e cattura illegale di esemplari protetti.

Il controllo dei Carabinieri e la scoperta del deposito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri a Villa San Giovanni, dove i militari della locale Stazione, insieme agli specialisti del Nucleo Carabinieri Forestale di San Roberto e al personale veterinario dell’A.S.P. di Reggio Calabria, hanno effettuato un controllo mirato. L’attenzione degli investigatori si è concentrata su un magazzino utilizzato in via esclusiva da un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla fauna selvatica.

Animali protetti e condizioni precarie

Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto 10 gabbie contenenti 16 cardellini, una specie particolarmente protetta dalla normativa nazionale e internazionale. Quattro di questi volatili presentavano gravi lesioni, segno evidente di maltrattamento e di condizioni di detenzione incompatibili con il loro benessere. Gli animali, infatti, erano stipati in spazi angusti e privi delle necessarie cure, circostanza che ha aggravato la posizione dell’uomo nei confronti della legge.

Strumenti per la cattura illegale e sequestro

Nel corso dell’operazione, i militari hanno anche scoperto 5 reti da uccellagione, tipiche dell’attività di bracconaggio e utilizzate per la cattura illegale di esemplari protetti. Le reti, nascoste tra il materiale del magazzino, sono risultate essere in perfette condizioni e pronte all’uso. La perquisizione è proseguita anche sull’autovettura dell’uomo, dove è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di oltre 15 cm. Tutto il materiale, insieme agli animali, è stato sottoposto a sequestro dalle autorità competenti.

Affidamento dei cardellini e intervento veterinario

I 16 cardellini recuperati sono stati immediatamente affidati al personale veterinario dell’A.S.P. di Reggio Calabria per ricevere le cure necessarie e per valutare la possibilità di reinserirli nel loro habitat naturale. In particolare, i quattro esemplari feriti sono stati sottoposti a trattamenti specifici per favorire la guarigione e il recupero delle condizioni ottimali di salute. Il personale veterinario ha sottolineato l’importanza di interventi tempestivi come questo per salvaguardare la biodiversità e tutelare le specie a rischio.

Contesto e impegno delle forze dell’ordine

L’operazione condotta nel territorio reggino si inserisce in un quadro più ampio di attività di controllo e repressione delle pratiche illegali che minacciano la fauna selvatica e l’ambiente. I Carabinieri, con il supporto delle unità forestali e dei servizi veterinari, hanno ribadito il loro impegno nella tutela del patrimonio faunistico nazionale e nella lotta contro il bracconaggio e il maltrattamento di animali. L’azione di ieri rappresenta un ulteriore passo avanti nella salvaguardia della biodiversità e nella difesa delle specie protette.

Le accuse e la posizione dell’indagato

L’uomo denunciato dovrà rispondere delle accuse di maltrattamento di animali, detenzione di fauna in condizioni incompatibili con il benessere e cattura illegale di esemplari protetti. Secondo quanto previsto dalla legge, la persona coinvolta è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva, in applicazione del principio di non colpevolezza. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali responsabilità ulteriori e per verificare se vi siano altri soggetti coinvolti nell’attività di bracconaggio nella zona.

Il fenomeno dell’uccellagione e la tutela della fauna

L’uccellagione rappresenta una delle principali minacce per molte specie di uccelli protetti in Italia, tra cui il cardellino. La cattura e la detenzione illegale di questi animali, spesso destinati al mercato nero o all’allevamento clandestino, costituiscono reati gravi che mettono a rischio la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche. Le forze dell’ordine, in collaborazione con enti e associazioni ambientaliste, sono costantemente impegnate in attività di prevenzione e repressione di questi fenomeni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle leggi e la tutela dell’ambiente.

La collaborazione tra istituzioni

L’operazione di Villa San Giovanni ha visto la collaborazione tra diverse istituzioni: i Carabinieri della Stazione locale, il Nucleo Forestale di San Roberto e il Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Reggio Calabria. Questa sinergia ha permesso di intervenire in modo efficace e tempestivo, garantendo la salvaguardia degli animali e il sequestro degli strumenti utilizzati per la cattura illegale. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su questi reati e di promuovere la collaborazione tra enti pubblici e cittadini per contrastare il bracconaggio e proteggere la fauna selvatica.

Conclusioni e prospettive future

L’episodio di Villa San Giovanni conferma la necessità di intensificare i controlli sul territorio e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela della fauna. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione e a intervenire con decisione contro ogni forma di maltrattamento di animali e cattura illegale di specie protette. Nel frattempo, i cardellini sequestrati riceveranno tutte le cure necessarie, con la speranza di poter tornare presto in libertà e contribuire alla conservazione della biodiversità locale.

