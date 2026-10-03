Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato eseguito un arresto e otto esemplari di cardellini sono stati salvati a seguito di un’operazione condotta dai Carabinieri Forestali nel Sannio, dove un uomo è stato sorpreso mentre praticava bracconaggio utilizzando uccelli protetti come esche vive. L’intervento, avvenuto il 2 ottobre 2026, si inserisce in una più ampia strategia di contrasto al mercato nero dei volatili protetti, fenomeno gestito da reti criminali organizzate.

Cardellini usati come esche vive

Stando alle informazioni pubblicate sul sito None, i Carabinieri Forestali della SOARDA (Sezione Operativa Anti Bracconaggio e Reati in Danno agli Animali), in collaborazione con il Nucleo Carabinieri CITES di Napoli e il Nucleo Carabinieri Forestale di San Giorgio del Sannio, hanno sorpreso in flagranza di reato un uomo di 66 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici contro l’avifauna. L’arresto è avvenuto tra gli ulivi del Sannio, dove la natura incontaminata è stata teatro di una pratica crudele di bracconaggio.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, impiegava cinque cardellini – una specie particolarmente protetta dalle normative nazionali e internazionali – costretti a fungere da “zimbelli”, ovvero esche viventi. Gli uccelli venivano legati e lasciati dimenarsi nell’erba, sfruttando il loro richiamo naturale per attirare altri esemplari liberi nelle reti a scatto predisposte sul terreno. Si tratta di una vera e propria tortura, che infligge gravi traumi fisici e psicologici agli animali, ridotti a strumenti di una trappola spietata.

Le modalità del reato e il sequestro degli animali

Oltre ai cinque cardellini utilizzati come esche, i militari hanno rinvenuto altri due cardellini rinchiusi in piccole gabbie sospese tra i rami degli alberi. Un richiamo acustico elettromagnetico, posizionato nelle vicinanze, amplificava l’inganno attirando ulteriormente gli uccelli selvatici. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere la condotta illecita nelle sue fasi iniziali, impedendo che altri animali venissero catturati o subissero ulteriori sofferenze.

Complessivamente, sono stati recuperati otto esemplari di cardellini. Alcuni di questi sono stati immediatamente trasferiti presso il Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Napoli, dove sono sottoposti a cure specialistiche con la speranza di poter essere reintrodotti in natura. Fondamentale, in questa fase, è stato il contributo dei volontari dell’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), che hanno collaborato alle operazioni di soccorso e assistenza degli uccelli sequestrati.

Un fenomeno criminale diffuso e redditizio

L’operazione condotta nel Sannio si inserisce in una più ampia azione di contrasto al mercato nero dei volatili protetti, un’attività illegale e altamente redditizia spesso gestita da reti criminali strutturate. Il traffico di uccelli protetti rappresenta un business che muove ingenti somme di denaro e mette a rischio la sopravvivenza di numerose specie. L’Arma dei Carabinieri mantiene costantemente alta l’attenzione su questo fenomeno, intensificando i controlli e le attività investigative per smantellare le organizzazioni criminali coinvolte.

Il ruolo delle forze dell’ordine e della società civile

L’arresto del 66enne rappresenta un importante risultato nella lotta al bracconaggio e alla detenzione illegale di animali protetti. Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione tra enti pubblici, associazioni ambientaliste e cittadini per contrastare efficacemente questi reati. La sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la denuncia di comportamenti sospetti sono strumenti fondamentali per tutelare la biodiversità e garantire il rispetto delle leggi a tutela degli animali.

Il Sannio e la tutela della fauna selvatica

Il territorio del Sannio, noto per la sua ricchezza naturalistica e la presenza di numerose specie protette, è purtroppo anche teatro di episodi di bracconaggio che mettono a rischio l’equilibrio degli ecosistemi locali. Le operazioni delle forze dell’ordine, come quella condotta il 2 ottobre 2026, testimoniano l’impegno costante nella difesa della fauna selvatica e nella repressione dei reati contro gli animali.

Le autorità ribadiscono la volontà di proseguire con determinazione le attività di controllo e prevenzione, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate e la collaborazione con le associazioni di volontariato. L’obiettivo è quello di tutelare le specie protette e di contrastare ogni forma di maltrattamento e sfruttamento degli animali, garantendo la salvaguardia del patrimonio naturale del Paese.

Conclusioni

L’arresto del 66enne nel Sannio rappresenta un segnale forte nella lotta al bracconaggio e al mercato nero dei volatili protetti. Grazie all’azione coordinata delle forze dell’ordine e al supporto delle associazioni ambientaliste, è stato possibile salvare otto esemplari di cardellini e interrompere una pratica crudele e illegale. L’attenzione resta alta per prevenire e reprimere ogni forma di reato contro la fauna selvatica, a tutela della biodiversità e del rispetto degli animali. L’ultima tappa di questa vicenda si è svolta a Napoli.

ANSA