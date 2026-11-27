Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paura per una famiglia di Montecarotto. Da mesi un branco di lupi, circa nove esemplari, circonda le mura del casolare della famiglia composta da quattro figli e diversi animali. Il branco si spinge piuttosto vicino, circa 5 metri dalla casa isolata in contrada Coste. A lanciare l’allarme è Stefano Rossetti, guardia zoofila di Senigallia che monitora la fauna selvatica sul territorio. Parla di “famiglia assediata” da ormai due mesi.

9 lupi vicino a un’abitazione: paura per la famiglia

Stefano Rossetti, guardia zoofila di Senigallia, attraverso i social ha lanciato un allarme affinché la notizia non resti nell’indifferenza. Denuncia la presenza di un branco di lupi, circa nove esemplari, che ormai da due mesi circonda la casa di una famiglia a Montecarotto.

Da tempo gli animali si avvicinano sempre di più, in un comportamento tipico di caccia di questa specie, ma di recente si sono spinti molto vicino, appena 5 metri dalle mura del casolare.

Questa è una casa isolata, nella contrada Coste, dove un incidente potrebbe diventare grave. La famiglia è composta infatti da quattro figli, di cui la più grande ha 18 anni, e diversi animali da fattoria.

La storia del branco

Rossetti spiega di essere stato contattato dalla famiglia proprio per via della situazione potenzialmente pericolosa che stanno vivendo. Ne parla come di un vero e proprio “assedio” da parte di quello che ha rinominato “il branco di Montecarotto”.

L’esperto infatti segue questo branco di lupi dal 2014, monitorando la fauna selvatica locale. Ad aprile, con l’ultima cucciolata, si sono aggiunti tre componenti e ora il branco è composto da nove esemplari. Un numero che definisce “fuori da ogni regola per le prime colline costiere marchigiane”.

Al netto della preoccupazione, al momento il branco non è responsabile di nessun tipo di attacco ad abitazioni o a fattorie. La guardia zoofila però comunque parla di un pericolo “elevato”.

La tecnica di caccia del lupo

Secondo Rossetti, il pericolo risiede proprio nel comportamento del lupo. “Il lupo va sempre più vicino, la sua tecnica non è attaccare subito”, spiega.

Secondo l’esperto, il lupo è territoriale e non si allontana da un’area che segna con urine e feci. “Cinghiali come i lupi sono un problema perché sono aumentati a dismisura e non è vero che non sono pericolosi: girano anche di giorno e, se affamati, attaccano”, dichiara.

Secondo Rossetti, non ci sono state ancora aggressioni solo perché la vita moderna non porta più i bambini a vivere da soli nella natura, tranne nei casolari come quello della famiglia in questione.