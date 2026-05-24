Branco di cani randagi circonda scuola: "aggressioni continue". L'appello del preside

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Lentini, nel Siracusano, un branco numeroso di circa 50 cani randagi continua a stazionare nei pressi di un plesso scolastico, il “Moncada”. Nelle ultime settimane si sarebbero già verificati diversi episodi di aggressione, i più significativi ai danni di una collaboratrice scolastica e di una studentessa.

Branco di cani circonda scuola, la denuncia del preside

Come riporta Siciliaweb, il dirigente scolastico Vincenzo Pappalardo ha parlato apertamente di emergenza sicurezza.

L’area in cui si trova la scuola, in via Gaetano Tringali, in contrada Corderia, sarebbe circondata da terreni e questo renderebbe più facile la presenza degli animali all’interno.

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Il dirigente dell’istituto ha spiegato che il numero dei cani presenti sarebbe particolarmente elevato.

Secondo i conteggi effettuati dal fiduciario del plesso, tra esemplari adulti e cuccioli si arriverebbe a circa 48 animali.

Le continue aggressioni

Uno degli episodi più recenti avrebbe coinvolto una collaboratrice scolastica.

Secondo quanto riferito dal dirigente e riportato da Siciliaweb, la donna sarebbe stata circondata dal branco mentre si trovava nei pressi dell’istituto e sarebbe riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi all’interno dell’edificio scolastico.

Pochi giorni dopo, anche una studentessa che frequenta la scuola serale avrebbe vissuto momenti di paura dopo essere stata inseguita dai cani presenti nella zona.

Anche in questo caso la giovane sarebbe riuscita a fuggire senza riportare ferite.

Il dirigente scolastico ha precisato che fino a questo momento nessuno avrebbe avuto bisogno di cure mediche.

Secondo Vincenzo Pappalardo questo non significa che la situazione non sia pericolosa per studenti e personale scolastico.

La richiesta del dirigente scolastico alle istituzioni

Le aggressioni e la presenza costante del branco sarebbero state segnalate formalmente alle autorità competenti.

Il dirigente scolastico del Moncada avrebbe allertato il commissario straordinario del Comune di Lentini, al servizio veterinario dell’Asp di Siracusa, al Libero consorzio comunale di Siracusa e, per conoscenza, anche alla Prefettura di Siracusa.

Si punta ad ottenere un intervento rapido per mettere in sicurezza l’area e allontanare il branco di cani randagi.

“Le istituzioni non hanno attenzionato questo pericolo”, ha dichiarato Pappalardo a Siciliaweb, spiegando che le aggressioni continuano a ripetersi e che la situazione starebbe diventando sempre più difficile da gestire.

Il problema delle catture

Secondo quanto riferito dal dirigente scolastico, l’Asp di Siracusa avrebbe già tentato di catturare i cani senza però riuscire nell’operazione.

La presenza di numerosi cuccioli renderebbe inoltre più complessa la gestione del branco e potrebbe contribuire ad aumentare l’aggressività degli animali.

Il dirigente parla di un clima di crescente tensione attorno all’istituto, soprattutto negli orari di ingresso e uscita degli studenti.

“Stiamo rischiando di non potere entrare a scuola”, ha spiegato, chiedendo un intervento urgente per evitare conseguenze più gravi.

La scuola ospiterebbe, infatti, numerosi studenti e personale scolastico durante tutta la giornata, compresi i corsi serali.