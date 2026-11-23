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Un branco di lupi di almeno dieci esemplari è stato ripreso di notte da una fototrappola sistemata poco fuori l’abitato di Velo d’Astico, in provincia di Vicenza. La mattina dopo, nei prati accanto al paese, è stato trovato un capriolo appena predato.

Il branco di lupi nel sottobosco: le immagini della fototrappola

Il video risale a un paio di notti fa e e mostra un folto gruppo di lupi che si muove nel sottobosco. Per fare un confronto, i dati diffusi a settembre dalla Provincia di Belluno parlano di 27 branchi composti da un minimo di due a un massimo di nove lupi, quattro in media. Il gruppo ripreso a Velo d’Astico supera il più numeroso tra quelli censiti nel Bellunese. Un branco di una decina di lupi era stato avvistato in Veneto anche nell’aprile 2023, nella frazione di Reane, ad Auronzo di Cadore.

Il capriolo predato trovato nei prati accanto al paese

Era una femmina: sarebbe stata uccisa dai lupi e poi lasciata in parte sul posto. Un capriolo sbranato era stato trovato a Velo d’Astico già nel febbraio 2015, in località Pavin. Secondo gli esperti le ferite non coincidevano con quelle di cani randagi o altri animali e si era ipotizzato l’attacco di un lupo.

Il cane ucciso a Prola nel 2024 e le indicazioni della Regione sui lupi

Il 7 dicembre 2024 a Prola, località dello stesso comune, una cagna da caccia di nome Dora era stata sbranata da due lupi, uno dal pelo nero e di grossa taglia. A raccontarlo è stato il proprietario, che l’aveva raggiunta insieme al figlio e aveva visto gli animali scappare. Due giorni dopo, lunedì 9 dicembre, alcuni lupi erano stati avvistati vicino al cimitero di Velo d’Astico, e lo stesso proprietario stimava in almeno sei o otto gli esemplari presenti in zona.

In una delibera del 28 luglio 2026 la giunta regionale parla di una “presenza ormai stabile” in Veneto di numerosi branchi e nuclei riproduttivi di lupo. La stessa delibera affida a un coordinatore operativo delle polizie provinciali la gestione delle situazioni legate al lupo, con squadre incaricate di dissuasione e, nei casi previsti dalla legge, di rimozione degli esemplari troppo confidenti o a tutela degli allevamenti.

La Regione ha inviato ai sindaci una brochure, preparata con i Carabinieri forestali, che raccomanda di non avvicinarsi ai lupi e di tenere i cani al guinzaglio nelle passeggiate. Per un lupo che mostra comportamenti confidenti, cioè che ha perso la naturale diffidenza verso le persone, l’indicazione è di chiamare il 112.