Branco di lupi adotta cucciolo di cane in Grecia, la storia diventa un caso studio all'Università di Salonicco

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un branco di lupi selvatici ha adottato un cucciolo di cane. È accaduto in Grecia, dove il gruppo di animali è stato osservato e fotografato. I lupi lo accompagnano alla ricerca di cibo e acqua, mostrando un fenomeno piuttosto raro di interazione tra lupi e cani. Dalle immagini registrate con un drone, il cucciolo segue la lupa come se fosse sua madre. Secondo i ricercatori, il cucciolo non è soltanto tollerato dai lupi, ma sembra ricevere attenzioni particolare dalla coppia a capo del branco.

Cucciolo di cane adottato dai lupi

Un avvistamento molto raro, quello avvenuto nella Macedonia Centrale, in Grecia, dove un branco di lupi selvatici ha adottato un cucciolo di cane. Si tratta di un cucciolo maschio, bianco, di circa quattro mesi, che è stato visto insieme a un branco di lupi, in particolare scortato dalla coppia dominante.

Il cucciolo segue la lupa come se fosse sua madre, che l’aiuta a bere in una pozza d’acqua, mentre per il cibo a fornirlo è il maschio dominante.

Secondo i ricercatori, il gruppo di animali selvatici è composto dalla coppia dominante e dai loro cuccioli, al quale si è aggiunto di recente anche il piccolo cane.

L’opinione dei ricercatori

Un gruppo di ricercatori sta seguendo la vita del particolare branco con dei droni e ha iniziato a commentare le immagini. Riferiscono che il cucciolo sembra perfettamente integrato. Non solo tollerato, ma riceve persino un’attenzione particolare dalla coppia principale.

Secondo i ricercatori, infatti, l’animale sta bene e continua a vivere con i lupi da circa tre settimane, senza mostrare alcuna intenzione di allontanarsi.

Nella nota ufficiale dei ricercatori si legge una risposta a chi si dice preoccupato per il destino del cucciolo: “Vogliamo informarvi che finora sembra stare benissimo e, almeno per il momento, non mostra alcuna intenzione di separarsi dai suoi nuovi compagni”.

Fenomeno raro ma non è il primo episodio

Lo stesso branco aveva già accolto un altro cucciolo. Infatti, durante l’inverno è stato osservato un cucciolo di colore nero, molto più piccolo, che purtroppo non è riuscito a sopravvivere al freddo e alla pioggia.

Questa volta, però, il cucciolo è in una condizione migliore e per gli studiosi l’unico motivo per il quale l’interazione potrebbe non continuare è solo in caso di allontanamento volontario.

Gli studiosi stanno analizzando le interazioni genetiche tra lupi e cani, che si sono separati evolutivamente tra i 27.000 e i 40.000 anni fa, ma condividono il 99,9% del patrimonio genetico e quindi possono ancora generare discendenti fertili. Eppure gli ibridi di lupo-cane sono molto rari in natura e per questo la convivenza con il cucciolo bianco è piuttosto interessante.